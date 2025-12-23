SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 205 di martedì 23 dicembre 2025

Ultima estrazione prenatalizia e ancora nessuna traccia del punto "6" né del punto "5+". I due non escono e lasciano la scena al punto "5" e a un'ulteriore crescita del Jackpot che più ci avviciniamo a fine anno e più si avvicina ai 100 milioni di euro.

Semplice è un aggettivo che rappresenta un ideale da perseguire se possibile in ogni aspetto della vita. Quando ci si riesce i vantaggi sono tanti: più tempo, serenità, ordine. Ed è questo che fa il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione estremamente agevole. Perché può essere vissuta ovunque, come e quando vuoi e controllando nel tempo anche le somme dedicate ai concorsi. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 205 del SuperEnalotto di martedì 23 dicembre 2025 è: 16, 18, 22, 24, 34, 80. Numero Jolly 62, Numero SuperStar 53. SuperEnalotto, le vincite di oggi Sette mesi e un giorno senza l'uscita del punto "6", questa sera associata anche alla mancata uscita del punto "5+"; che, in ogni caso, un pochino di più si è visto in questo periodo. Con il punto "5" ci sono quattro giocatori che totalizzano 39.811,06 euro. Mentre invece per quanto riguarda il Numero SuperStar, troviamo il punto "4 Stella" che per due giocatori significa una vincita di 29.969,00. Il Jackpot senza freni sale ancora fino a una quota davvero rilevante, ossia 96,8 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 27 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna - per effetto del calendario festivo delle estrazioni - è al prossimo concorso del SuperEnalotto, sabato 27 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.