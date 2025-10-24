SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 170 di venerdì 24 ottobre 2025
Non si interrompe questa sera l'attesa del punto "6" da parte dei giocatori del SuperEnalotto, i quali restano anche senza il punto "5+" che non è poi molto più frequente del primo. Il Jackpot a questo punto è proprio alle soglie dei 70. Arriverà a superarle? Domani sera ultimo concorso della settimana.
Che differenza c'è tra una schedina cartacea giocata in ricevitoria e una schedina digitale giocata online? Ai fini del gioco nessuna, nel senso che il regolamento, le vincite, i premi sono perfettamente uguali.
Ma al SuperEnalotto il gioco online offre una serie di vantaggi di comodità per il giocatore che cominciano dalla praticità: il partecipare quando e da dove si vuole. Oltre a tanti altri tutti da scoprire.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 170 del SuperEnalotto di venerdì 24 ottobre 2025 è: 5, 12, 23, 31, 84, 90. Numero Jolly 68, Numero SuperStar 77.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
La notizia ufficiale del SuperEnalotto di questa sera comincia a parlare di punti indovinati e di vincite a partire dal punto "5". Infatti per quattro giocatori è con questo punto che possono totalizzare 31.754,72 euro. Con il punto "4 Stella" - parlando del Numero SuperStar - ci sono invece due giocatori che si aggiudicano 14.504,00 euro. Allora, come sappiamo, il Jackpot cresce e per l'estrazione di domani sera, ultima della settimana, vale 69,5 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 25 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 25 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Il punto "5" stasera fa quasi dimenticare le assenze del punto "6" e del punto "5+" perchè premia fortunati giocatori in Liguria, nelle Marche e in Campania. Data l'assenza del punto "6" il Jackpot non puoò che continuare ad aumentare fino a scavalcare una quota importante. Scopriamo tutto.
Mantenere l'ordine, per quanto riguarda documenti e ricevute importanti, è per tutti una questione di vitale importanza. I fogli di carta rischiano di essere smarriti e deteriorati. Ossia, due eventi che non possono accadere ai documenti digitalizzati. Anche per questo il SuperEnalotto con il gioco online offre un vantaggio importante nel conservare e poter controllare in ogni istante le schedine giocate via smartphone o tablet. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 171 del SuperEnalotto di sabato 25 ottobre 2025 è: 16, 18, 33, 53, 58, 89. Numero Jolly 81, Numero SuperStar 59. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'attenzione del mondo Superenalotto si concentra stasera sul punto "5" in quanto i due maggiori non sono stati indovinati da nessuno. Punto "5" allora che per tre giocatori significa totalizzare 62.755,03 euro. Le tre schedine vincenti sono state giocate: ad ALBENGA (SV) presso il punto vendita TABACCHERIA NON SOLO FUMO situato in REGIONE BAGNOLI, 37; a PESARO (PU) presso il punto vendita TABACCHERIA EDICOLA "OLIVA" situato in VIA VELINO, 12; e a NAPOLI (NA) presso il punto vendita TABACCHERIA GIORDANO situato in VIA GIOVANNI ANTONIO CAMPANO, 177. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" sorride a due giocatori che si aggiudicano 41.324,00 euro. Jackpot sempre più importante per il prossimo concorso, il primo della settimana prossima. Il montepremi arriva a 70,2 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina vincente. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 28 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 28 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non si interrompe questa sera l'attesa del punto "6" da parte dei giocatori del SuperEnalotto, i quali restano anche senza il punto "5+" che non è poi molto più frequente del primo. Il Jackpot a questo punto è proprio alle soglie dei 70. Arriverà a superarle? Domani sera ultimo concorso della settimana.
Che differenza c'è tra una schedina cartacea giocata in ricevitoria e una schedina digitale giocata online? Ai fini del gioco nessuna, nel senso che il regolamento, le vincite, i premi sono perfettamente uguali. Ma al SuperEnalotto il gioco online offre una serie di vantaggi di comodità per il giocatore che cominciano dalla praticità: il partecipare quando e da dove si vuole. Oltre a tanti altri tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 170 del SuperEnalotto di venerdì 24 ottobre 2025 è: 5, 12, 23, 31, 84, 90. Numero Jolly 68, Numero SuperStar 77. SuperEnalotto, le vincite di oggi La notizia ufficiale del SuperEnalotto di questa sera comincia a parlare di punti indovinati e di vincite a partire dal punto "5". Infatti per quattro giocatori è con questo punto che possono totalizzare 31.754,72 euro. Con il punto "4 Stella" - parlando del Numero SuperStar - ci sono invece due giocatori che si aggiudicano 14.504,00 euro. Allora, come sappiamo, il Jackpot cresce e per l'estrazione di domani sera, ultima della settimana, vale 69,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 25 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 25 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' il punto "5" quello che stasera consegna ai suoi fortunati possessori su schedina le vincite più alte del concorso. Regioni interessate, la Lombardia e la Campania oltre un'altra tutta da scoprire. Ne approfitta - parliamo dell'assenza del punto "6"- come sempre in questi casi il Jackpot che si avvicina ai 70.
Sempre più tempo e attenzioni vengono dedicate alle questioni di sicurezza. Un concetto ampio che riguarda molteplici aspetti della vita quotidiana, qui ci soffermiamo sulla sicurezza di conservazione dei documenti. Il gioco online del SuperEnalotto offre ai giocatori una sicurezza che riguarda sia la conservazione della ricevuta di gioco - qui è digitale diversamente da quella cartacea ottenuta in ricevitoria - sia del controllo dei risultati delle estrazioni. Vantaggi importanti da considerare attentamente. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 169 del SuperEnalotto di giovedì 23 ottobre 2025 è: 7, 29, 42, 62, 68, 73. Numero Jolly 26, SuperStar 21. SuperEnalotto, le vincite di oggi Cinque mesi e un giorno è il periodo che ci separa dall'ultimo punto "6" uscito quest'anno. Niente da fare quindi nenanche oggi ed anche il punto "5+" non è stato indovinato. Con il punto "5" tre giocatori totalizzano 54.641,30 euro. Le giocate sono state effettuate: Online dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; a FINO MORNASCO (CO) presso il punto vendita BAR CENTRALE situato in VIA GARIBALDI, 103; e a CASERTA (CE) presso il punto vendita TABACCHI D'ALBENZIO situato in VIALE BENEDUCE, 35. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che premia tre giocatori con 40.628,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot ha una nuova quotazione di 68,6 milioni di euro in caso di sestina vincente Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 24 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 24 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Ennesima estrazione del SuperEnalotto che registra l'assenza del punto"6" e, come spesso accade, anche del punto "5+". Quindi da una parte c'è una grande distribuzione di euro per i punti vincenti più bassi e dall'altra invece sale il Jackpot per la prossima estrazione.
Tra i tanti benefici del partecipare al SuperEnalotto giocando online ce ne sono alcuni di carattere economico. Posto che il costo della schedina ovviamente non cambia rispetto alla giocata della schedina cartacea, ci sono dei benefici interessanti da conoscere. Il gioco online del SuperEnalotto offre ai giocatori una convenienza fatta di promozioni, bonus e servizi personalizzati che si traducono anche in risparmi economici. Oltrechè in comodità di tempo e di luogo da cui si gioca. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 168 del SuperEnalotto di martedì 21 ottobre 2025 è: 4, 9, 14, 33, 36, 77. Numero Jolly 66, Numero SuperStar 15. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non sono le assenze a caratterizzare le estrazioni del SuperEnalotto, anche quelle più evidenti, ma sono invece i fatti concreti avvenuti. Il primo dei quali è l'uscita del punto "5" che per nove giocatori si trasforma in una vincita di 18.577,76 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a premiare quattro giocatori che totalizzano 23.172,00 euro. Nella prossima estrazione la nuova entità del Jackpot è di 67,9 milioni di euro, disponibili in caso di sestina vincente centrata in pieno. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 23 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 23 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nuova assenza del punto "6" e stasera anche del punto "5+"; circostanza che mette di nuovo il punto "5" in bella evidenza. E il punto "5" stasera premia più giocatori con cifre interessanti. Mentre sale il Jackpot per la prossima estrazione; la prima della prossima settimana.
Avere la situazione sotto controllo, destinare un budget fisso alle schedine del SuperEnalotto e quindi giocare in modo responsabile. Questo consente di fare il gioco online del SuperEnalotto che offre una modalità di partecipazione economicamente sostenibile. Perché fissare i limiti di spesa è uno dei vantaggi di questa modalità del gioco. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 167 del SuperEnalotto di sabato 18 ottobre 2025 è: 12, 13, 19, 26, 75, 82. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 54. SuperEnalotto, le vincite di oggi Abbiamo detto delle due importanti assenze. Il punto "5" è stato indovinato da quattro giocatori che totalizzano 51.231,29 euro, con schedine giocate a: LURAGO D’ERBA (CO) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA ROMA, 50; a CARATE BRIANZA (MB) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA DANTE CESANA, 31; a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) presso il punto vendita TABACCHERIA LA PERLA situato in VIA GRAMSCI, 61; e a BISCEGLIE (BT) presso il punto vendita BAR STAZIONE situato in PIAZZA DIAZ CO STAZIONE FERROVIARIA, 23. Al Numero SuperStar il punto "4 Stella" è stato indovinato da un solo giocatore che vince 21.488,00 euro. Per il prossimo concorso il montepremi sale quindi ancora fino a 67,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 21 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 21 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non c'è alcun dubbio che la notizia stasera sia quella fornita dal punto "5+"; punto tante volte invocato per la generosità con la quale premia chi lo indovina. Premio che stasera va in Lombardia. L'assenza del punto "6" porta il Jackpot a continuare a crescere per la prossima estrazione di domani. La caccia continua.
La vita comoda, quella che ti permette di fare le cose con calma, quando vuoi e dove vuoi. Come fa ad esempio il gioco online del SuperEnalotto che offre una modalità di partecipazione confortevole. Perché può avvenire ovunque, come e quando si vuole potendo controllare anche le somme dedicate ai concorsi. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 166 del SuperEnalotto di venerdì 17 ottobre 2025 è: 2, 9, 10, 32, 66, 77. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 44. SuperEnalotto, le vincite di oggi Riflettori puntati sul punto "5+1", quel punto raro ad uscire ma meno del punto "6" (infatti assente anche stasera) e capace di comportare grosse vincite per chi lo indovina. Così è infatti per l'unico giocatore in grado di fissarlo sulla sua schedina che totalizza 397.611,55 euro. Schedina giocata a LENTATE SUL SEVESO (MB) presso il punto vendita RICEVITORIA TABACCHERIA BAR situato in VIA NAZIONALE DEI GIOVI, 132. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che consegna a tre giocatori la cifra di 20.017,00 euro. Tutto ciò premesso, il Jackpot per il prossimo concorso sale a 66,3 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 18 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 18 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.