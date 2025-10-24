SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 170 di venerdì 24 ottobre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 169 di giovedì 23 ottobre 2025

E' il punto "5" quello che stasera consegna ai suoi fortunati possessori su schedina le vincite più alte del concorso. Regioni interessate, la Lombardia e la Campania oltre un'altra tutta da scoprire. Ne approfitta - parliamo dell'assenza del punto "6"- come sempre in questi casi il Jackpot che si avvicina ai 70.

Sempre più tempo e attenzioni vengono dedicate alle questioni di sicurezza. Un concetto ampio che riguarda molteplici aspetti della vita quotidiana, qui ci soffermiamo sulla sicurezza di conservazione dei documenti. Il gioco online del SuperEnalotto offre ai giocatori una sicurezza che riguarda sia la conservazione della ricevuta di gioco - qui è digitale diversamente da quella cartacea ottenuta in ricevitoria - sia del controllo dei risultati delle estrazioni. Vantaggi importanti da considerare attentamente. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 169 del SuperEnalotto di giovedì 23 ottobre 2025 è: 7, 29, 42, 62, 68, 73. Numero Jolly 26, SuperStar 21. SuperEnalotto, le vincite di oggi Cinque mesi e un giorno è il periodo che ci separa dall'ultimo punto "6" uscito quest'anno. Niente da fare quindi nenanche oggi ed anche il punto "5+" non è stato indovinato. Con il punto "5" tre giocatori totalizzano 54.641,30 euro. Le giocate sono state effettuate: Online dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; a FINO MORNASCO (CO) presso il punto vendita BAR CENTRALE situato in VIA GARIBALDI, 103; e a CASERTA (CE) presso il punto vendita TABACCHI D'ALBENZIO situato in VIALE BENEDUCE, 35. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che premia tre giocatori con 40.628,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot ha una nuova quotazione di 68,6 milioni di euro in caso di sestina vincente Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 24 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 24 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.