SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 207 di lunedì 29 dicembre 2025
La notizia stasera è tutta per il punto "4 Stella" e i tanti giocatori che l'hanno indovinato. Alla penultima estrazione dell'anno proseguono le assenze sia del punto "6" sia del punto"5+". Il Jackpot sempre più vicino ai 100 milioni di euro.
Nel considerare le spese, è sempre molto utile per le persone avere la situazione sotto controllo; destinare - ad esempio - un budget fisso alle schedine del SuperEnalotto e quindi giocare in modo responsabile.
Questo consente di fare il gioco online del SuperEnalotto che offre questa possibilità di partecipazione economicamente sostenibile.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 207 del SuperEnalotto di lunedì 29 dicembre 2025 è: 36, 38, 45, 61, 79, 83. Numero Jolly 12, Numero SuperStar 52.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Non sono quindi né il punto "6", nè il punto "5+" a destare l'attenzione della cronaca. Il punto "5" vale 24.063,06 euro per i sei giocatori che se lo ritrovano in schedina. Al Numero SuperStar il punto "4 Stella" che vale 52.038,00 euro distribuisce molti euro anche in abbinamento con altri punti. Questo l'elenco delle vincite: una vincita con dieci punti "4 Stella", dieci punti "4" e quaranta punti "3 Stella" realizzata dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A.; una vincita con tre punti "4 Stella", tre punti "4" e quattro punti "3 Stella" realizzata a CARONNO PERTUSELLA (VA) presso il punto vendita BARBARESCO DI LANFRANCHI GIULIA situato in VIALE 5 GIORNATE, 141; due vincite con un punto "4 Stella" e un punto "4" realizzata a NAPOLI (NA) presso il punto vendita Tabaccheria Papallo situato in VIA MARCO AURELIO, 32 e a FIORANO MODENESE (MO) presso il punto vendita BORSARI EMILIANO situato in PIAZZA G. TOSI, 13. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 98,5 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 30 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l'opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L'appuntamento con la fortuna - per effetto del calendario festivo delle estrazioni - è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 30 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Terzultima estrazione dell'anno e il punto "6" non è uscito neanche questa sera, lunedì e martedì ultime possibilità per il 2025. Anche il punto "5+" non si è visto, mentre il Jackpot sale ancora a livelli veramente notevoli.
Terzultima estrazione dell'anno e il punto "6" non è uscito neanche questa sera, lunedì e martedì ultime possibilità per il 2025. Anche il punto "5+" non si è visto, mentre il Jackpot sale ancora a livelli veramente notevoli. La combinazione vincente del concorso numero 206 del SuperEnalotto di sabato 27 dicembre 2025 è: 8, 19, 20, 41, 74, 84. Numero Jolly 45, Numero Supertar 74. SuperEnalotto, le vincite di oggi Potrebbero restare solo due i punti "6" usciti quest'anno se lunedì o martedì prossimi nessuno dovesse centrare in pieno la sestina vincente. Questa sera quindi è il punto "5" - in assenza anche del punto "5+" - il più alto uscito e per ben quindici giocatori vale 15.137,39 euro. Per quanto riguarda invece le vicende del Numero SuperStar, qui otto giocatori hanno indovinato il punto "4 Stella" totalizzando 20.048,00 euro. Il Jackpot per l'ultima estrazione di quest'anno si porta a 97,6 milioni di euro.
Ultima estrazione prenatalizia e ancora nessuna traccia del punto "6" né del punto "5+". I due non escono e lasciano la scena al punto "5" e a un'ulteriore crescita del Jackpot che più ci avviciniamo a fine anno e più si avvicina ai 100 milioni di euro.
Ultima estrazione prenatalizia e ancora nessuna traccia del punto "6" né del punto "5+". I due non escono e lasciano la scena al punto "5" e a un'ulteriore crescita del Jackpot che più ci avviciniamo a fine anno e più si avvicina ai 100 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso numero 205 del SuperEnalotto di martedì 23 dicembre 2025 è: 16, 18, 22, 24, 34, 80. Numero Jolly 62, Numero SuperStar 53. SuperEnalotto, le vincite di oggi Sette mesi e un giorno senza l'uscita del punto "6", questa sera associata anche alla mancata uscita del punto "5+"; che, in ogni caso, un pochino di più si è visto in questo periodo. Con il punto "5" ci sono quattro giocatori che totalizzano 39.811,06 euro. Mentre invece per quanto riguarda il Numero SuperStar, troviamo il punto "4 Stella" che per due giocatori significa una vincita di 29.969,00. Il Jackpot senza freni sale ancora fino a una quota davvero rilevante, ossia 96,8 milioni di euro.
Straordinario punto "5 SuperStar", il più alto del Numero SuperStar, che accende la Campania con una vincita di grandissimo spessore. Da far dimenticare per un momento l'assenza dei punti "6" e "5+". Il Jackpot punta quindi ai 100 milioni a grandi falcate.
Straordinario punto "5 SuperStar", il più alto del Numero SuperStar, che accende la Campania con una vincita di grandissimo spessore. Da far dimenticare per un momento l'assenza dei punti "6" e "5+". Il Jackpot punta quindi ai 100 milioni a grandi falcate. La combinazione vincente del concorso numero 204 del SuperEnalotto di lunedì 22 dicembre 2025 è: 2, 14, 28, 36, 78, 85. Numero Jolly 17, Numero SuperStar 11. SuperEnalotto, le vincite di oggi Stasera è uscito un punto che si vede raramente ma che quando esce lascia sicuramente il segno. Al Numero SuperStar il punto "5 Stella" - il più alto - vale stasera, per l'unico giocatore che l'ha centrato in pieno, 1.470.365,25 euro. Vincita che si abbina anche a uno dei punti "5" usciti - del valore di 58.814,61 euro - e che è stata realizzata a NAPOLI (NA) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA VENTAGLIERI, 11. L'altro punto "5" invece è derivato da una giocata realizzata ad ACI CATENA (CT) presso il punto vendita TABACCHI E PROFUMI situato in VIA POZZO, 51. Per la prossima estrazione di domani, il Jackpot sale a 96 milioni di euro.
Le assenze del punto "6" e del punto "5+" continuano anche nell'ultimo concorso della settimana precedente quella di Natale. Prosegue quindi sia il percorso del Jackpot che cresce ancora, sia il primato del punto "5" che si ritrova ancora il più alto a consegnare belle vincite a chi lo ha indovinato.
Le assenze del punto "6" e del punto "5+" continuano anche nell'ultimo concorso della settimana precedente quella di Natale. Prosegue quindi sia il percorso del Jackpot che cresce ancora, sia il primato del punto "5" che si ritrova ancora il più alto a consegnare belle vincite a chi lo ha indovinato. La combinazione vincente del concorso numero 203 del SuperEnalotto di sabato 20 dicembre 2025 è: 11, 24, 42, 50, 89, 90. Numero Jolly 36, Numero SuperStar 44. SuperEnalotto, le vincite di oggi Alla vigilia dell'inverno, che entra ufficialmente domani, i grandi punti del SuperEnalotto non scaldano la cronaca di questa estrazione. Ci pensa invece il punto "5" che è stato centrato da cinque giocatori, i quali totalizzano in questo modo 46.369,27 euro. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che assicura a quattro giocatori la vincita di 29.979,00 euro. Per la prossima estrazione di lunedì 22 il Jackpot si porta a quota 95,5 milioni di euro.
Si avvicina la fine dell'anno e restano solo due i punti "6" usciti, ad oggi, nel 2025. La speranza è l'ultima a morire e manca ancora qualche estrazione al 31 dicembre. Nel frattempo, a parte anche l'assenza del punto "5+", tutti gli altri punti arrecano a chi li indovina somme interessanti che, in questo periodo dell'anno, possono certamente fare molto comodo.
Si avvicina la fine dell'anno e restano solo due i punti "6" usciti, ad oggi, nel 2025. La speranza è l'ultima a morire e manca ancora qualche estrazione al 31 dicembre. Nel frattempo, a parte anche l'assenza del punto "5+", tutti gli altri punti arrecano a chi li indovina somme interessanti che, in questo periodo dell'anno, possono certamente fare molto comodo. La combinazione vincente del concorso numero 202 del SuperEnalotto di venerdì 19 dicembre 2025 è: 16, 52, 60, 75, 81, 88. Numero Jolly 40, Numero SuperStar 49. SuperEnalotto, le vincite di oggi Sfugge ancora alla caccia dei giocatori del SuperEnalotto il punto "6" che si fa negare anche questa sera, accompagnandosi alla mancata uscita anche del punto "5+". Allora, con il punto "5" ci sono tre giocatori che totalizzano 45.225,86 euro. Sul fronte invece del Numero SuperStar, solo il punto "3 Stella" - in assenza di tutti quelli che lo precedono in scala di importanza - premia novantatré giocatori che si aggiudicano il punto più alto con 3.427,00 euro. Sale quindi il montepremi per la prossima estrazione, attestandosi a 94,5 milioni di euro.