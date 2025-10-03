SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 158 di venerdì 3 ottobre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 156 di martedì 30 settembre 2025

Ultima estrazione del SuperEnalotto di settembre, proprio nell'ultimo giorno del mese. Il punto "6" non è stato indovinato da nessuno, così come il punto "5+". La prima di queste due cose determina automaticamente un'ulteriore ascesa del Jackpot per la prossima estrazione.

Non esiste maggior comodità nel fare una cosa del poterla fare quando, dove e come si vuole. Da questo punto di vista il SuperEnalotto permette di partecipare al gioco online, in modalità digitale attraverso lo smartphone ovunque ci si trovi. La comodità di partecipare al concorso, di consevare la schedina, di controllarla, di fissare eventuali budget di gioco da non superare. E il tutto in pochi facili click. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 156 del SuperEnalotto di martedì 30 settembre 2025 è: 5, 8, 71, 74, 77, 81. Numero Jolly 34, Numero SuperStar 70. SuperEnalotto, le vincite di oggi Settembre è il quarto mese, dopo giugno, luglio e agosto, nel quale il punto "6" non è apparso. E anche il punto "5+" in questo stesso periodo non si è visto molto. Questa sera il punto "5" è stato indovinato da sette giocatori che totalizzano 23.788,39 euro. Per quanto invece riguarda il Numero SuperStar sono due i giocatori che con il punto "4 Stella" vincoro la somma di 21.789,00 euro. Il Jackpot per la prossima estrazione, la prima del mese di ottobre, sale a quota 58,6 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 2 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 2 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.