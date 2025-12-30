SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 208 di martedì 30 dicembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 207 di lunedì 29 dicembre 2025

La notizia stasera è tutta per il punto "4 Stella" e i tanti giocatori che l'hanno indovinato. Alla penultima estrazione dell'anno proseguono le assenze sia del punto "6" sia del punto"5+". Il Jackpot sempre più vicino ai 100 milioni di euro.

Nel considerare le spese, è sempre molto utile per le persone avere la situazione sotto controllo; destinare - ad esempio - un budget fisso alle schedine del SuperEnalotto e quindi giocare in modo responsabile. Questo consente di fare il gioco online del SuperEnalotto che offre questa possibilità di partecipazione economicamente sostenibile. Perché fissare i limiti di spesa è uno dei diversi vantaggi di questa modalità del gioco. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 207 del SuperEnalotto di lunedì 29 dicembre 2025 è: 36, 38, 45, 61, 79, 83. Numero Jolly 12, Numero SuperStar 52. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non sono quindi né il punto "6", nè il punto "5+" a destare l'attenzione della cronaca. Il punto "5" vale 24.063,06 euro per i sei giocatori che se lo ritrovano in schedina. Al Numero SuperStar il punto "4 Stella" che vale 52.038,00 euro distribuisce molti euro anche in abbinamento con altri punti. Questo l'elenco delle vincite: una vincita con dieci punti "4 Stella", dieci punti "4" e quaranta punti "3 Stella" realizzata dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A.; una vincita con tre punti "4 Stella", tre punti "4" e quattro punti "3 Stella" realizzata a CARONNO PERTUSELLA (VA) presso il punto vendita BARBARESCO DI LANFRANCHI GIULIA situato in VIALE 5 GIORNATE, 141; due vincite con un punto "4 Stella" e un punto "4" realizzata a NAPOLI (NA) presso il punto vendita Tabaccheria Papallo situato in VIA MARCO AURELIO, 32 e a FIORANO MODENESE (MO) presso il punto vendita BORSARI EMILIANO situato in PIAZZA G. TOSI, 13. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 98,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 30 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna - per effetto del calendario festivo delle estrazioni - è al prossimo concorso del SuperEnalotto, martedì 30 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.