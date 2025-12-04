SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 192 di giovedì 4 dicembre 2025
Ennesima battuta a vuoto del punto "6" che anche questa sera non viene indovinato come accade anche per il punto "5+". E' così, in assenza dei due punti principali, diventa importante la notizia della nuova quota raggiunta del Jackpot per l'estrazione di domani che apre il weekeng SuperEnalotto del dicembre 2025.
Riciclare è un'ottima pratica da perseguire sempre in ogni occasione, ma di alcune cose possono essere evitate a monte la produzione fisica. Parliamo di digitalizzazione di documenti cartacei.
Il SuperEnalotto offre la possibilità di evitare la stampa fisica della schedina grazie al gioco online, comodo, facile, disponibile ovunque.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 192 del SuperEnalotto di giovedì 4 dicembre 2025 è: 12, 30, 45, 48, 59, 60. Numero Jolly 40, Numero SuperStar 90.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Cresce la febbre dell'attesa per la mancata uscita del punto "6", situazione che si perpetua da mesi. Non molto spesso è uscito anche il punto "5+". Combinazioni difficili per numeri che si incasellano in milioni di combinazioni giocate, ma senza ottenere i grandi premi attesi. Al punto "5" quattro giocatori totalizzano 42.840,39 euro. Anche al Numero Susper è un punto frequentissimo, il punto "4 Stella", quello che premia quattro giocatori che si aggiudicano 37.554,00 euro. Il montepremi sale per la prossima estrazione a 87,1 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 5 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 5 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si allunga la serie negativa di assenze dal SuperEnalotto del punto "6" e del punto "5+". In questo secondo semestre del 2025 la sestina estratta non è stata ancora indovinata per intero da nessuno. Ciò significa che il Jackpot continua imperterrito nella sua ascesa arrivando all'ennesima quota importante.
La combinazione vincente del concorso numero 191 del SuperEnalotto di martedì 2 dicembre 2025 è: 5, 17, 28, 59, 70, 90. Numero Jolly 27, Numero SuperStar 66. SuperEnalotto, le vincite di oggi In mancanza di vincitori con i punti più alti, quelli che comportano vincite di grande rilievo, è il punto "5" - come spesso accade - a premiare chi è andato più vicino al grande bottino del montepremi. Con il punto "5" infatti nove giocatori totalizzano 19.348,54 euro. Per quanto invece riguarda il Numero SuperStar, tre giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 21.200,00 euro. Il Jackpot prosegue quindi nella sua continua evoluzione valendo sempre di più estrazione dopo estrazione. Per la prossima arriva a quota 86,5 milioni di euro.
La sorte propone questa sera un'altra estrazione come le precedenti, ossia senza il punto "6" né il punto "5+". Tutto il resto - in termini di vincite: importi e numero dei fortunati - è ovviamente sempre diverso. A partire del Jackpot che prosegue imperterrito la sua crescita con un ulteriore importante incremento.
La combinazione vincente del concorso numero 190 del SuperEnalotto di venerdì 28 novembre 2025 è: 1, 12, 20, 21, 42, 58. Numero Jolly 84, Numero SuperStar 34. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue senza sosta l'attesa dell'estrazione nella quale qualche fortunatissimo centri con precisione assoluta la sestina estratta. Nel frattempo, dopo aver citato anche l'assenza del punto "5+", il punto "5" di oggi vale 25.681,52 euro per i cinque giocatori che l'hanno indovinato. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, è il punto "4 Stella", come spesso accade, ad essere il più alto. Consegna quindi 15.880,00 euro a quattro giocatori che se lo sono ritrovato in schedina. Per la prossima estrazione la nuova quota del Jackpot è pari a 84,8 milioni di euro.
Nuova importante tappa per il Jackpot in crescita. Il che significa che anche questa sera apriamo la notizia con la mancata uscita del punto "6" accompagnata come frequentemente accade anche dalla mancata uscita del punto "5+". Restano due estrazioni per capire questo novembre fino in fondo per quanto riguarda le vincite al SuperEnalotto sempre seguitissimo da tantissimi giocatori in Italia.
La combinazione vincente del concorso numero 189 del SuperEnalotto di giovedì 27 novembre 2025 è: 9, 28, 43, 50, 61, 88. Numero Jolly 83, Numero SuperStar 62. SuperEnalotto, le vincite di oggi Ribadiamo, per chi non l'avesse già letto qui sopra in apertura, le assenze del punto "6" e del punto "5+". Il punto più alto indovinato quindi è il punto "5", e lo è da parte di sei giocatori che in questo modo totalizzano 27.666,24 euro. Per quanto riguarda invece il punto "4 Stella" i giocatori vincenti sono cinque e si aggiudicano 45.256,00 euro. Nuova quota simbolica da parte del Jackpot che per la prossima estrazione si fa trovare a 84 milioni di euro.
Novembre si avvia al termine, e alla fine di questa settimana andrà in archivio con le ultime quattro estrazioni. Nessuna novità per i punti "6" e "5+" che proseguono nella loro lunga assenza.
La combinazione vincente del concorso numero 188 del SuperEnalotto di martedì 25 novembre 2025 è: 18, 20, 21, 23, 40, 43. Numero Jolly 52, Numero SuperStar 10. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'elemento di continuità costituito dall'assenza dei punti maggiori non si interrompe neanche in questa estrazione. Quindi è il punto "5" a consegnare la vincita più alta della serata, indirizzata a sette giocatori che totalizzano 23.710,72 euro. Per quanto invece riguarda il Numero SuperStar con il punto "4 Stella" otto giocatori si aggiudicano 25.946,00 euro. Cresce ancora inevitabilmente, per le speranza di tutti i giocatori, il jackpot che, per la prossima estrazione, vale 83,2 milioni di euro.
Si chiude la settimana così come era iniziata e come molte altre settimane precedenti. In pratica, mancano i punti "6" e "5+" all'appello a cui risponde però il punto "5" premiando giocatori in Veneto e nel Lazio, più un'altra vincita telematica con provenienza da individuare. Jackpot ancora più pieno, e Natale si avvicina.
La combinazione vincente del concorso numero 187 del SuperEnalotto di sabato 22 novembre 2025 è: 2, 8, 29, 47, 59, 65. Numero Jolly 86, Numero SuperStar 26. SuperEnalotto, le vincite di oggi Cinque mesi esatti dall'ultimo punto "6" uscito, l'effetto più visibile è un Jackpot molto consistente di 82,6 milioni di euro per la prossima estrazione. Anche il punto "5+" è assente, ma non così il punto "5" con tre giocatori che totalizzano 63.562,98 euro. Una giocata è stata realizzata mediante una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; una a SOMMACAMPAGNA (VR) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in PIAZZA ROMA, 1; e una a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA DEL PIANETA SATURNO, 37. Al Numero SuperStar un giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 27.891,00 euro.