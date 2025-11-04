SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 176 di martedì 4 novembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 172 di martedì 28 ottobre 2025

Le vincite di questa sera arrivano con il punto "5". Niente punti "6" né "5+" nella settimana di estrazione che terminerà nel nuovo mese. Primo indizio per scoprire i vincitori: le regioni interessate sono Marche e Sicilia. Inevitabilmente importante ormai l'ascesa del Jackpot che si attesta a quota 71 precisa.

Quanto è importante ormai lo smartphone nella nostra vita quotidiana? Svolge tante funzioni una volta ottenibili da altri strumenti e, fra l'altro, aiuta a tenere l'ambiente più pulito facendo risparmiare l'uso di tanta carta e altre spese collegate. Quindi lo smartphone o il tablet per il gioco online del SuperEnalotto hanno anche questa ulteriore funzione ecologica e consentono di partecipare da dove si vuole e riscuotere anche facilmente eventuali vincite. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 172 del SuperEnalotto di martedì 28 ottobre 2025 è: 8, 25, 40, 54, 58, 63. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 63. SuperEnalotto, le vincite di oggi Mettendo da parte il punto "6" e il punto "5+", perché non sono stati indovinati e quindi non hanno niente da dire neanche questa sera, la notizia la fa scrivere il punto "5" che per due giocatori vale 83.437,08 euro. Schedine convalidate a FANO (PU) presso il punto vendita TABACCHERIA RAFFAELLI DAVIDE situato in VIA METAURO, 16 e a PARTINICO (PA) presso il punto vendita DREAM COFFEE situato in VIA ALDO MORO, 34 a FANO (PU) presso il punto vendita TABACCHERIA RAFFAELLI DAVIDE situato in VIA METAURO, 16. Al Numero SuperStar ben undici giocatori con il punto "4 Stella" totalizzano 33.569,00 euro. per il prossimo concorso il Jackpot si assesta su una nuova importante quota pari a 71 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 30 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 30 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.