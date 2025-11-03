SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 175 di lunedì 3 novembre 2025
Assenti i punti "6" e "5+" questa sera la vincita più alta del concorso va verso la Lombardia e la Basilicata. Comincia così una nuova settimana di estrazioni, la prima di novembre, che vede cinque concorsi. Quello di oggi recupera l'estrazione di sabato non effettuata a causa della festività. In tutto ciò il Jackpot sale per la prossima volta del SuperEnalotto, cioè domani.
Giocare responsabilmente significa in modo consapevole e avveduto, significa tenere sotto controllo la situazione, rendendosi conto di quello che si sta facendo.
Il SuperEnalotto con il gioco online offre un vantaggio importante anche in questa situazione. Perché consente di impostare i limiti di spesa e insieme controllare comodamente i risultati delle giocate.
E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 175 del SuperEnalotto di lunedì 3 novembre 2025 è: 30, 56, 80, 81, 85, 87. Numero Jolly 67, SuperStar 2.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
La vincita più importante, quindi, non riguarda oggi né il punto "6" né il punto "5+" bensì il punto "5"; statisticamente solerte nel premiare i giocatori con le vincite più alte dei concorsi. Il punto "5" stasera vale 57.256,92 euro per tre giocatori le cui schedine sono state giocate a: TREZZANO ROSA (MI) presso il punto vendita EDICOLA TORTORICI GABRIELE situato in VIA R. SANZIO, 13V; a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI UDINE situato in PIAZZALE UDINE, 5; a POTENZA (PZ) presso il punto vendita TABACCHI SABINA situato in VIA VACCARO, 176178. Al Numero SuperStar cinque giocatori con il punto "4 Stella" totalizzano 34.887,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot a disposizione vale ben 73,3 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 4 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 4 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Addio ottobre, con oggi si chiude il decimo mese dell'anno. Neanche stasera si sono manifestate uscite del punto "6" e del punto "5+". In attesa di novembre il Jackpot sale ancora per i tentativi di conquistarlo nell'ultimo bimestre del 2025. Ogni estrazione può essere quella buona, ovviamente.
Il SuperEnalotto è un concorso organizzato su numerose categorie di premio, una articolazione che si propone al giocatore anche quando deve controllare la sua schedina. Per essere sicuri di avere il controllo perfetto di tutta l'estrazione in una frazione di secondo il gioco online è l'ideale: perché consente una partecipazione al gioco comoda e facilita anche la riscossione di qualsiasi eventuale cifra vinta. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 174 del SuperEnalotto di venerdì 31 ottobre 2025 è: 8, 30, 32, 61, 67, 8. Numero Jolly 22, Numero SuperStar 9. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il grandissimo numero di combinazioni giocate anche in questa estrazione non consente però a nessuno di vedere avverarsi una super vincita con il punto "6" o con il punto "5+". Il punto "5" è invece indovinato da tre giocatori che totalizzano 45.691,90 euro. Al Numero SuperStar il punto "4 Stella" viene azzeccato da tre giovatori che si aggiudicano 43.126,00 euro. Per il prossimo concorso il Jackpot sale a 72,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di lunedì 3 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, lunedì 3 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
L'estrazione di oggi ha un punto importante da comunicare. Non si tratta del punto "6", ancora assente come punto il "punto 5+", bensì del punto "5" - unico della sua categoria di premio - che finisce in Puglia. Come sempre in questi casi il Jackpot fa un salto avanti per la prossima estrazione di domani sera.
"Dove vuoi e quando vuoi" questo potrebbe essere il claim del gioco online del SuperEnalotto. Ma anche così sarebbe riduttivo, si dovrebbe aggiungere almeno il "quanto vuoi", oltre ad altri numerosi vantaggi. SuperEnalotto, nella versione totalmente digitale di partecipazione, può essere molto comodo e personalizzabile; con pochi click si crea il proprio account di gioco e si controlla poi tutta l'attività. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 173 del SuperEnalotto di giovedì 30 ottobre 2025 è: 15, 30, 37, 39, 56, 74. Numero Jolly 43, SuperStar 47. SuperEnalotto, le vincite di oggi Da una parte c'è un grande punto "5" per l'unico giocatore che l'ha indovinato e che totalizza 163.114,53 euro con una schedina giocata a TARANTO (TA) presso il punto vendita TABACCHERIA MIALI situato in VIALE MAGNA GRECIA, 427. Dall'altra, al Numero SuperStar, la situazione è molto diversa. Qui novantacinque giocatori si aggiudicano 3.327,00 euro con il punto "3 Stella". E il Jackpot continua a salire raggiungendo quota 71,6 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 31 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 31 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Le vincite di questa sera arrivano con il punto "5". Niente punti "6" né "5+" nella settimana di estrazione che terminerà nel nuovo mese. Primo indizio per scoprire i vincitori: le regioni interessate sono Marche e Sicilia. Inevitabilmente importante ormai l'ascesa del Jackpot che si attesta a quota 71 precisa.
Quanto è importante ormai lo smartphone nella nostra vita quotidiana? Svolge tante funzioni una volta ottenibili da altri strumenti e, fra l'altro, aiuta a tenere l'ambiente più pulito facendo risparmiare l'uso di tanta carta e altre spese collegate. Quindi lo smartphone o il tablet per il gioco online del SuperEnalotto hanno anche questa ulteriore funzione ecologica e consentono di partecipare da dove si vuole e riscuotere anche facilmente eventuali vincite. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 172 del SuperEnalotto di martedì 28 ottobre 2025 è: 8, 25, 40, 54, 58, 63. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 63. SuperEnalotto, le vincite di oggi Mettendo da parte il punto "6" e il punto "5+", perché non sono stati indovinati e quindi non hanno niente da dire neanche questa sera, la notizia la fa scrivere il punto "5" che per due giocatori vale 83.437,08 euro. Schedine convalidate a FANO (PU) presso il punto vendita TABACCHERIA RAFFAELLI DAVIDE situato in VIA METAURO, 16 e a PARTINICO (PA) presso il punto vendita DREAM COFFEE situato in VIA ALDO MORO, 34 a FANO (PU) presso il punto vendita TABACCHERIA RAFFAELLI DAVIDE situato in VIA METAURO, 16. Al Numero SuperStar ben undici giocatori con il punto "4 Stella" totalizzano 33.569,00 euro. per il prossimo concorso il Jackpot si assesta su una nuova importante quota pari a 71 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 30 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 30 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Il punto "5" stasera fa quasi dimenticare le assenze del punto "6" e del punto "5+" perchè premia fortunati giocatori in Liguria, nelle Marche e in Campania. Data l'assenza del punto "6" il Jackpot non puoò che continuare ad aumentare fino a scavalcare una quota importante. Scopriamo tutto.
Mantenere l'ordine, per quanto riguarda documenti e ricevute importanti, è per tutti una questione di vitale importanza. I fogli di carta rischiano di essere smarriti e deteriorati. Ossia, due eventi che non possono accadere ai documenti digitalizzati. Anche per questo il SuperEnalotto con il gioco online offre un vantaggio importante nel conservare e poter controllare in ogni istante le schedine giocate via smartphone o tablet. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 171 del SuperEnalotto di sabato 25 ottobre 2025 è: 16, 18, 33, 53, 58, 89. Numero Jolly 81, Numero SuperStar 59. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'attenzione del mondo Superenalotto si concentra stasera sul punto "5" in quanto i due maggiori non sono stati indovinati da nessuno. Punto "5" allora che per tre giocatori significa totalizzare 62.755,03 euro. Le tre schedine vincenti sono state giocate: ad ALBENGA (SV) presso il punto vendita TABACCHERIA NON SOLO FUMO situato in REGIONE BAGNOLI, 37; a PESARO (PU) presso il punto vendita TABACCHERIA EDICOLA "OLIVA" situato in VIA VELINO, 12; e a NAPOLI (NA) presso il punto vendita TABACCHERIA GIORDANO situato in VIA GIOVANNI ANTONIO CAMPANO, 177. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" sorride a due giocatori che si aggiudicano 41.324,00 euro. Jackpot sempre più importante per il prossimo concorso, il primo della settimana prossima. Il montepremi arriva a 70,2 milioni di euro in caso qualcuno indovini la sestina vincente. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 28 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 28 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non si interrompe questa sera l'attesa del punto "6" da parte dei giocatori del SuperEnalotto, i quali restano anche senza il punto "5+" che non è poi molto più frequente del primo. Il Jackpot a questo punto è proprio alle soglie dei 70. Arriverà a superarle? Domani sera ultimo concorso della settimana.
Che differenza c'è tra una schedina cartacea giocata in ricevitoria e una schedina digitale giocata online? Ai fini del gioco nessuna, nel senso che il regolamento, le vincite, i premi sono perfettamente uguali. Ma al SuperEnalotto il gioco online offre una serie di vantaggi di comodità per il giocatore che cominciano dalla praticità: il partecipare quando e da dove si vuole. Oltre a tanti altri tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 170 del SuperEnalotto di venerdì 24 ottobre 2025 è: 5, 12, 23, 31, 84, 90. Numero Jolly 68, Numero SuperStar 77. SuperEnalotto, le vincite di oggi La notizia ufficiale del SuperEnalotto di questa sera comincia a parlare di punti indovinati e di vincite a partire dal punto "5". Infatti per quattro giocatori è con questo punto che possono totalizzare 31.754,72 euro. Con il punto "4 Stella" - parlando del Numero SuperStar - ci sono invece due giocatori che si aggiudicano 14.504,00 euro. Allora, come sappiamo, il Jackpot cresce e per l'estrazione di domani sera, ultima della settimana, vale 69,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 25 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 25 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.