SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 141 di giovedì 4 settembre 2025

In cerca di ottimizzazioni dell'economia domestica i giocatori del SuperEnalotto hanno un alleato funzionale in una delle due modialità di partecipazione al Concorso più seguito d'Italia.

La schedina del SuperEnalotto può essere infatti convalidata anche con il gioco online: una modalità che consente agevolmente e responsabilmente di impostare i limiti di spesa e controllare, in caso di vincita, che nenanche un euro vada perso per mancanza di controllo delle estrazioni.

E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!

La combinazione vincente del concorso numero 141 del SuperEnalotto di giovedì 4 settembre 2025 è: 5, 16, 38, 45, 63, 83. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 83.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Sempre molto attesi i punti "6" e i punti "5+" che anche oggi però non sono stati indovinati. Maggior fortuna hanno portato i punti dal "5" in giù in tutta Italia. Il punto "5" in particolare è stato indovinato da tre giocatori che hanno totalizzato 54.385,00 euro a BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO) presso il punto vendita BAR SPORT situato in VIA RISORGIMENTO, 2; a RIMINI (RN) presso il punto vendita TABACCHERIA DELL'ANAGRAFE situato in VIA CADUTI DI MARZABOTTO, 21; a TRICARICO (MT) presso il punto vendita RICEVITORIA IL CENTRO situato in PIAZZA GARIBALDI, 36. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" quello che porta a sette giocatori ben 46.268,00 euro. Cresce il Jackpot che arriva a 47,1 milioni di euro a disposizione per la prossima estrazione.

Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 5 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.

Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 4 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.