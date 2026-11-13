SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 182 di venerdì 13 novembre 2026



Si è conclusa la centottantaduesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 182 di venerdì 13 novembre è la seguente: 23, 24, 55, 56, 82, 86. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 38. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentasei le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 33.221,64 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 65.794,00 euro. Le giocate vincenti sono state effettuate a PADERNO DUGNANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI SIRIO situato in VIA CUSTOZA, 39 e a MESSINA (ME) presso il punto vendita TABACCHI N. 49 situato in VIA PALERMO, 142. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 53,4 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà sabato 14 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 14 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.