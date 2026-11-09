SuperEnalotto premia Milano: vinti 95.416,89€
A Milano (MI) è stato centrato 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Milano (MI)
📅 cc. n° 179 di sabato 07/11/26
🎯 punti 5
🏪 Sisal Rigon Patrizia situato in Via Vigevano, 33
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 179 di sabato 7 novembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 95.416,89€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 7 novembre ha assegnato 319.179 vincite.