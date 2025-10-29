SuperEnalotto premia Partinico: vinti 83.437,08€
A Partinico (PA) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Partinico (PA)
📅 cc. n° 172 di martedì 28/10/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Sisal Dream Coffee situato in Via Aldo Moro, 34
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 172 di martedì 28 ottobre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 83.437,08€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 28 ottobre ha assegnato 360.928 vincite.