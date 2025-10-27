SuperEnalotto: posticipo estrazione 1° novembre
In occasione della festività di Ognissanti, sarà posticipata l’estrazione del concorso:
- N°175 di sabato 1° novembre a lunedì 3 novembre 2025
Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.
In occasione della festività di Ferragosto, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi: N°130 di venerdì 15 agosto a sabato 16 agosto 2025 N°131 di sabato 16 agosto a lunedì 18 agosto 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.
SuperEnalotto informa che, dopo l’estrazione di sabato 24 maggio, non sarà possibile effettuare giocate in abbonamento per i concorsi n° 98 di venerdì 20 giugno n° 99 di sabato 21 giugno n° 100 di martedì 24 giugno n° 101 di giovedì 26 giugno n° 102 di venerdì 27 giugno n° 103 di sabato 28 giugno La possibilità di abbonarsi riprenderà regolarmente da martedì 3 giugno sera, con la riapertura dei concorsi.
In occasione della festa dei lavoratori, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi: n°69 di giovedì 1 maggio a venerdì 2 maggio 2025 n°70 di venerdì 2 maggio a sabato 3 maggio 2025 n°71 di sabato 3 maggio a lunedì 5 maggio 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.
In occasione della festa della Liberazione, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi: N°66 di venerdì 25 aprile a sabato 26 aprile 2025 N°67 di sabato 26 aprile a lunedì 28 aprile 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.