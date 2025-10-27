SuperEnalotto: posticipo estrazione 1° novembre



In occasione della festività di Ognissanti, sarà posticipata l’estrazione del concorso: N°175 di sabato 1° novembre a lunedì 3 novembre 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.