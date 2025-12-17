SuperEnalotto: posticipi estrazioni Natale 2025



In occasione delle feste natalizie, saranno anticipate le estrazioni dei concorsi: N°204 di martedì 23 dicembre a lunedì 22 dicembre 2025 N°205 di giovedì 25 dicembre a martedì 23 dicembre 2025 Saranno invece posticipate le estrazioni dei concorsi: N°206 di venerdì 26 dicembre a sabato 27 dicembre 2025 N°207 di sabato 27 dicembre a lunedì 29 dicembre 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.