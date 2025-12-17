storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Iniziative

SuperEnalotto: posticipi estrazioni Natale 2025

872x490_News_anticipo_Natale.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
17 Dicembre 2025

In occasione delle feste natalizie, saranno anticipate le estrazioni dei concorsi: 

  • N°204 di martedì 23 dicembre a lunedì 22 dicembre 2025
  • N°205 di giovedì 25 dicembre a martedì 23 dicembre 2025

Saranno invece posticipate le estrazioni dei concorsi:

  • N°206 di venerdì 26 dicembre a sabato 27 dicembre 2025
  • N°207 di sabato 27 dicembre a lunedì 29 dicembre 2025

 

Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.

SuperEnalotto: posticipi estrazioni Natale 2025


Iniziative
SuperEnalotto: posticipo estrazione 1° novembre


In occasione della festività di Ognissanti, sarà posticipata l’estrazione del concorso: N°175 di sabato 1° novembre a lunedì 3 novembre 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.

Iniziative
SuperEnalotto: posticipi estrazioni Ferragosto


In occasione della festività di Ferragosto, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:  N°130 di venerdì 15 agosto a sabato 16 agosto 2025 N°131 di sabato 16 agosto a lunedì 18 agosto 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.

Iniziative
Sospensione giocate in abbonamento


SuperEnalotto informa che, dopo l’estrazione di sabato 24 maggio, non sarà possibile effettuare giocate in abbonamento per i concorsi n° 98 di venerdì 20 giugno  n° 99 di sabato 21 giugno n° 100 di martedì 24 giugno n° 101 di giovedì 26 giugno n° 102 di venerdì 27 giugno n° 103 di sabato 28 giugno La possibilità di abbonarsi riprenderà regolarmente da martedì 3 giugno sera, con la riapertura dei concorsi.

Iniziative
SuperEnalotto: posticipi estrazioni 1° maggio


In occasione della festa dei lavoratori, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:  n°69 di giovedì 1 maggio a venerdì 2 maggio 2025 n°70 di venerdì 2 maggio a sabato 3 maggio 2025 n°71 di sabato 3 maggio a lunedì 5 maggio 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.

Iniziative
SuperEnalotto: posticipi estrazioni 25 aprile


In occasione della festa della Liberazione, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:  N°66 di venerdì 25 aprile a sabato 26 aprile 2025 N°67 di sabato 26 aprile a lunedì 28 aprile 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.

