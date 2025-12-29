storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Iniziative

SuperEnalotto: posticipi estrazioni gennaio 2026

872x490_News_posticipo_gennaio-2026.jpg
Milano
|
date_range
29 Dicembre 2025

In occasione delle festività, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:

  • N°1 di giovedì 1° gennaio a venerdì 2 gennaio 2026
  • N°2 di venerdì 2 gennaio a sabato 3 gennaio 2026
  • N°3 di sabato 3 gennaio a lunedì 5 gennaio 2026
  • N°4 di martedì 6 gennaio a giovedì 8 gennaio 2026
  • N°5 di giovedì 8 gennaio a venerdì 9 gennaio 2026
  • N°6 di venerdì 9 gennaio a sabato 10 gennaio 2026
  • N°7 di sabato 10 gennaio a lunedì 12 gennaio 2026

Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento Online, da app o in Ricevitoria.

Iniziative
north_east
SuperEnalotto: posticipi estrazioni gennaio 2026


29 Dicembre 2025
Iniziative
north_east
SuperEnalotto: posticipi estrazioni Natale 2025


In occasione delle feste natalizie, saranno anticipate le estrazioni dei concorsi:  N°204 di martedì 23 dicembre a lunedì 22 dicembre 2025 N°205 di giovedì 25 dicembre a martedì 23 dicembre 2025 Saranno invece posticipate le estrazioni dei concorsi: N°206 di venerdì 26 dicembre a sabato 27 dicembre 2025 N°207 di sabato 27 dicembre a lunedì 29 dicembre 2025   Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.

17 Dicembre 2025
Iniziative
north_east
SuperEnalotto: posticipo estrazione 1° novembre


In occasione della festività di Ognissanti, sarà posticipata l’estrazione del concorso: N°175 di sabato 1° novembre a lunedì 3 novembre 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.

27 Ottobre 2025
Iniziative
north_east
SuperEnalotto: posticipi estrazioni Ferragosto


In occasione della festività di Ferragosto, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:  N°130 di venerdì 15 agosto a sabato 16 agosto 2025 N°131 di sabato 16 agosto a lunedì 18 agosto 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.

8 Agosto 2025
Iniziative
north_east
Sospensione giocate in abbonamento


SuperEnalotto informa che, dopo l’estrazione di sabato 24 maggio, non sarà possibile effettuare giocate in abbonamento per i concorsi n° 98 di venerdì 20 giugno  n° 99 di sabato 21 giugno n° 100 di martedì 24 giugno n° 101 di giovedì 26 giugno n° 102 di venerdì 27 giugno n° 103 di sabato 28 giugno La possibilità di abbonarsi riprenderà regolarmente da martedì 3 giugno sera, con la riapertura dei concorsi.

19 Maggio 2025
Iniziative
north_east
SuperEnalotto: posticipi estrazioni 1° maggio


In occasione della festa dei lavoratori, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:  n°69 di giovedì 1 maggio a venerdì 2 maggio 2025 n°70 di venerdì 2 maggio a sabato 3 maggio 2025 n°71 di sabato 3 maggio a lunedì 5 maggio 2025 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.

28 Aprile 2025
