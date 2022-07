Con SuperEnalotto perdere non è così male!

Non perdere Black Week, la nuova iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar

È arrivata la Black Week, la nuova iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 300 PREMI GARANTITI da 50.000€. Nei concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre 2021, oltre ai normali premi SuperEnalotto SuperStar, ci saranno in palio ben 100 premi da 50.000€, per ciascun concorso.

Dal 20 ottobre al 27 novembre, tutti coloro che acquisteranno una giocata SuperEnalotto SuperStar, valida per almeno uno dei concorsi speciali n.140, 141 e 142 del 23, 25 e 27 novembre, parteciperanno all'estrazione dei premi garantiti in palio. COME SI GIOCA Per partecipare all'iniziativa Black Week basta convalidare uno degli strumenti di gioco dedicati o una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per i concorsi: n. 140, di martedì 23 novembre; n. 141, di giovedì 25 novembre; n. 142, di sabato 27 novembre. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, il giocatore riceve un codice univoco per partecipare all'estrazione dei 100 premi da 50.000€ in palio per il concorso speciale per cui sta effettuando la giocata. Non c'è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Hai a disposizione diversi modi per partecipare: Schedine Prestampate da 1,50€ e da 3€ Scheda Card Speciale, che permette di convalidare giocate casuali da 1,50€ per uno o più concorsi speciali, a scelta Quick Pick dedicati Black Week di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar Giocata da Esposizione Black Week da 3€ e da 4,50€ Giocata da Tastiera Black Week, per scegliere i tuoi numeri fortunati Sistemi della Bacheca, tante tipologie dedicate all'iniziativa Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per i concorsi n. 140, 141 e 142 del 23, 25 e 27 novembre Le schedine online Le giocate da App COME SI VINCE I 300 premi garantiti da 50.000€ verranno assegnati estraendo, per ogni concorso speciale, 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni SuperEnalotto SuperStar giocate per ciascuno dei concorsi speciali di martedì 23 novembre, giovedì 25 novembre e sabato 27 novembre 2021. I codici vincenti verranno comunicati alla chiusura di ciascun concorso speciale, insieme ai risultati delle estrazioni dei concorsi stessi. Come sempre, potrai convalidare le giocate fino alle ore 19.30 del giorno dell'estrazione e seguire le estrazioni sul sito www.superenalotto.it e su Sisal TV. In caso di giocate a caratura, anche gli speciali premi di Black Week verranno divisi in parti uguali tra i titolari delle relative ricevute di gioco. COME VERIFICARE LA VINCITA Potrai verificare i codici vincenti dell'iniziativa speciale: nella sezione Verifica Vincite del sito www.superenalotto.it e www.giochinumerici.info con la App Ufficiale di SuperEnalotto nei Punti di Vendita Sisal Puoi controllare i codici nella pagina codici vincenti che verrà pubblicata al termine di ciascun concorso speciale. I risultati saranno disponibili sul sito entro le ore 24:00. Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nella maschera il classico codice da 25 cifre della ricevuta di gioco. IMPORTANTE! I risultati dei concorsi n.140, 141 e 142 di martedì 23 novembre, giovedì 25 novembre e sabato 27 novembre saranno disponibili entro le ore 24.00. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito vista l'assegnazione dei premi dell'iniziativa speciale Black Week. La combinazione vincente sarà invece disponibile subito dopo l'estrazione COME RITIRARE LE VINCITE Se realizzi una vincita aggiudicandoti uno dei premi speciali, devi presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale per riscuotere il tuo premio. Le vincite devono essere riscosse entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale esclusivamente presso gli Uffici Premi Sisal (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00): Via Ugo Bassi, 6 - 20159 - Milano Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma Il pagamento avviene entro 30 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. "Alle vincite di importo superiore ai 500,00€, sulla parte eccedente detto importo, verrà applicata la ritenuta prevista dalla vigente disciplina in materia".