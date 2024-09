Sono arrivati i Green Days di SuperEnalotto

Con SuperEnalotto è tempo di HalloWin!



Quest’anno Halloween si trasforma in HalloWin di SuperEnalotto! Dal 9 al 31 ottobre è attiva la promozione speciale di SuperEnalotto: se apri un nuovo conto di gioco, ricevi 3 giocate omaggio online del valore di 4,50€. Come funziona HalloWin? 1) Scegli uno degli operatori aderenti alla promozione da sito: Sisal.it: il bonus è disponibile in automatico Giochi24: inserisci il codice “HALLOWIN” Betflag: il bonus è disponibile in automatico Scommettendo: inserisci il codice “HALLOWIN” Lottomatica: inserisci il codice ''LOTTHAL'' Goldbet: inserisci il codice ''GOLDHAL'' da App: Sisal.it: il bonus è disponibile in automatico Giochi24: inserisci il codice “HALLOWIN” 2) Apri il tuo conto di gioco in modo facile e veloce. 3) Ricevi il tuo bonus per giocare a SuperEnalotto online. Il bonus è disponibile anche da App SuperEnalotto? Gli utenti potranno ricevere il bonus anche dall’App ufficiale di SuperEnalotto. Scarica l’App SuperEnalotto e registrati per accedere a tutti i vantaggi della promozione. Entro quando utilizzare il bonus? Hai 15 giorni di tempo per spendere il tuo bonus per tutte le tipologie di giocate SuperEnalotto, senza alcun obbligo di ricarica. Cosa aspetti? Partecipa ad HalloWin!