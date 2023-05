Novità SuperEnalotto: scopri l’iniziativa speciale e tutti i vantaggi e i premi pensati per te!

Novità App: Segui il Super viaggio del Jackpot

Attiva le notifiche dal 10 ottobre fino all'11 novembre e accedi alla promozione a te riservata. Scopri le tappe nelle città più fortunate!

Dal 10 ottobre segui il Super Viaggio del Jackpot perché ognuna delle tappe nasconde una sorpresa da scoprire. È semplice clicca sulle notifiche che riceverai sull’App SuperEnalotto e scopri le mete più fortunate per te. Per te una giocata online in omaggio. Come funziona la promozione online? Clicca sulla notifica Visita la meta del giorno Clicca per aprire il tuo conto di gioco Scegli uno degli operatori che aderenti: Sisal: la sorpresa è disponibile in automatico Giochi24: inserisci il codice “SUPERVIAGGIO” Ricevi subito il tuo bonus per giocare online a SuperEnalotto N.B : è importante inserire il promo code dell’iniziativa corretto in base all’operatore con cui desideri aprire il tuo conto di gioco Ricorda: con il tuo smartphone, puoi giocare a SuperEnalotto dove e quando vuoi. Non ti resta che partecipare al viaggio e scoprire l’itinerario che seguirà il Jackpot! Scopri le città con le vincite più milionarie dal 10 ottobre fino al 11 novembre Prima tappa: il caratteristico comune di Bagnone in provincia di Massa Carrara: Il 22 agosto 2009 è proprio qui che è stato vinto un Jackpot da sogno dal valore di oltre 147 milioni di euro. Seconda tappa: Montappone un piccolo comune situato nelle Marche! Un luogo pieno storia, dove è possibile visitare un magnifico castello feudale. Ed è proprio qui il 22 maggio 2021 è stato vinto un Jackpot del valore di oltre 156 milioni di euro. Terza tappa: Sosta nel capoluogo dell'omonima provincia calabrese: Vibo Valentia! Lo sapevi che questo comune ha oltre 8000 anni di storia? Tra le date storiche ricordiamo sicuramente quella del 27 ottobre 2016, data in cui è stato vinto un Jackpot da sogno da oltre 163 milioni di euro. ULTIMA TAPPA: Lodi, dove il 19 agosto 2019 è stato conquistato un Jackpot dal valore di oltre 209 milioni di euro. Se non hai ancora scaricato l'App di SuperEnalotto puoi farlo cliccando qui sotto: