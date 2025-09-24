SuperEstrazione! La nuova Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar

Hai vinto?
Controlla l'esito della tua giocata e scopri subito se hai vinto uno dei 200 premi garantiti da 10.000€.
Partecipa alla nuova Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: SuperEstrazione! 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ ciascuno, per un totale di 2 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 167 di sabato 18 ottobre 2025.
SuperEstrazione è l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ nell’estrazione straordinaria del 18 ottobre 2025.
Dal 24 settembre, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar partecipi automaticamente all’estrazione dei premi garantiti in palio.
Per partecipare alla nuova iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste.
Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 10.000€, messi in palio nel concorso speciale del 18 ottobre 2025.
Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar.
Hai a disposizione diversi modi per partecipare:
La raccolta per il concorso speciale n.167 di sabato 18 ottobre. inizierà la sera del martedì 23 settembre.
Per questa iniziativa è disponibile una Scheda Speciale convalidabile tramite barcode, che consente di partecipare all'estrazione speciale convalidando una giocata in abbonamento da 3€ per il concorso del 18 ottobre.
Anche in questo caso, ad ogni combinazione convalidata verrà assegnato un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti da 10.000€.
Per partecipare all’estrazione dei premi garantiti da 10.000€, puoi chiedere al tuo rivenditore di fiducia anche gli speciali Quick Pick dedicati all’iniziativa speciale SuperEstrazione, che convalida direttamente la giocata per il concorso del 18 ottobre.
Puoi scegliere tra importi diversi:
Anche la Bacheca dei Sistemi partecipa all’iniziativa speciale SuperEstrazione e, per l’occasione, ha preparato numerose tipologie di Sistemi dedicati.
In particolare la Bacheca proporrà un Sistema MultiIntegrale formato da 60 righe da 7 numeri ciascuna, con 60 Superstar tutti diversi,da 630€ diviso in 63 cedole a caratura da 10€ per un totale di 420 codici disponibili.
Le cedole saranno personalizzate con una grafica dedicata, all’interno della quale saranno stampati i codici disponibili per partecipare all’iniziativa.
Ricorda che, in caso di giocate a caratura, anche i premi speciali sono divisi, in parti uguali, tra i titolari delle relative quote in cui è diviso il Sistema.
Puoi partecipare all’estrazione dei premi garantiti da 10.000€ anche con le Giocate da Esposizione SuperEstrazione che troverai esposte sulla vetrina del tuo rivenditore.
Sono disponibili due diversi importi:
La prima ricevuta della Giocata da Esposizione contiene, oltre alle combinazioni SuperEnalotto SuperStar, i codici per partecipare alle estrazioni speciali da 200 premi garantiti per ciascun concorso, ed è quindi l’unico titolo valido per riscuotere l’eventuale vincita del premio da 10.000€.
Per scegliere i numeri fortunati da mettere in gioco direttamente per i concorsi speciali SuperEstrazione, puoi chiedere al tuo rivenditore una giocata da convalidare attraverso la modalità Giocata da Tastiera dedicata all’iniziativa speciale.
Ti basterà dettare i tuoi numeri preferiti al tuo Rivenditore di fiducia.
Per ogni combinazione giocata con SuperStar, verrà stampato direttamente sulla ricevuta di gioco un codice univoco alfanumerico che ti permetterà di partecipare alle estrazioni dei 200 premi garantiti da 10.000€.
Puoi partecipare al concorso speciale SuperEstrazione anche dal tuo pc o dal tuo smartphone, è semplice e comodo:
Inoltre, è possibile partecipare scegliendo le Giocate Veloci dell’Iniziativa Speciale SuperEstrazione: basterà selezionare il taglio desiderato per partecipare ai concorsi speciali.
Puoi partecipare al concorso speciale di SuperEstrazione del 20 dicembre 2025 anche giocando da app.
Dal 25 novembre al 20 dicembre 2025, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per i concorsi speciali partecipano all'estrazione dei premi garantiti.
Come partecipare all'iniziativa giocando da app:
Inoltre, è possibile partecipare scegliendo le Giocate Veloci dell’Iniziativa Speciale SuperEstrazione: basterà selezionare il taglio desiderato per partecipare ai concorsi speciali.
Per partecipare all’iniziativa speciale puoi creare la tua combinazione preferita SuperEnalotto SuperStar dove preferisci:
Vivi la tua esperienza di gioco anche online!
Scopri tutti i vantaggi dedicati.
I 200 premi garantiti da 10.000€ sono assegnati estraendo 200 codici, l’estrazione speciale, tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per il concorso.
I codici vincenti verranno comunicati successivamente alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del 18/10 insieme ai risultati dell’estrazione del corrispondente concorso di SuperEnalotto SuperStar.
Come sempre, potrai convalidare le giocate fino alle ore 19:30 del giorno di estrazione e seguire le estrazioni sul sito www.superenalotto.it.
La convalida avviene per ogni concorso disponibile al momento della giocata, come spiegato nella sezione ‘Come si gioca’.
In caso di giocate a caratura, anche gli speciali premi di SuperEstrazione verranno divisi in parti uguali tra i titolari delle relative ricevute di gioco.
Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:
Puoi controllare i codici nella pagina di dettaglio dell’estrazione che verrà pubblicata al termine del concorso. I risultati saranno disponibili sul sito entro le ore 24:00.
Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nel campo dedicato il codice da 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco.
Se hai realizzato una vincita, aggiudicandoti uno dei Premi Speciali da 10.000€, devi recarti presso un punto di ritiro a scelta tra:
Se hai realizzato la vincita con una giocata online, devi presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione del tuo conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.
Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200€ sarà autorizzato solo a seguito di una verifica da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Se, invece, hai giocato in ricevitoria devi presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.
Il pagamento della tua vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento.
Sia per le giocate online che per quelle in ricevitoria, la ricevuta vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.
Per maggiori informazioni su come e dove ritirare uno dei premi speciali visita la sezione dedicata.
Controlla l'esito della tua giocata e scopri subito se hai vinto uno dei 200 premi garantiti da 10.000€.
Potrai verificare i tuoi codici, relativi all’Iniziativa speciale SuperEstrazione dopo l’estrazione del concorso del 20 dicembre2025.
Attenzione: Come previsto dal Regolamento di gioco, il pagamento per le vincite superiori a 5.200€ sarà autorizzato solo a seguito di una verifica e un'autorizzazione a procedere da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Premi al lordo della ritenuta prevista dalla vigente disciplina in materia.
Partecipa alla nuova Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: SuperEstrazione! 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ ciascuno, per un totale di 2 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 167 di sabato 18 ottobre 2025.
SuperEstrazione è l'iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ nell'estrazione straordinaria del 18 ottobre 2025. Dal 24 settembre, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar partecipi automaticamente all'estrazione dei premi garantiti in palio. Come si gioca Per partecipare alla nuova iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all'estrazione dei premi garantiti, dal valore di 10.000€, messi in palio nel concorso speciale del 18 ottobre 2025. Non c'è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Hai a disposizione diversi modi per partecipare: Scheda speciale dedicata all'iniziativa; Quick Pick dedicati all'iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar; Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€; Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati; Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all'iniziativa; Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali; Schedine online: scopri come giocare online e partecipare alle estrazioni speciali; Giocate da app: scopri come giocare da app e partecipare alle estrazioni speciali. La raccolta per il concorso speciale n.167 di sabato 18 ottobre. inizierà la sera del martedì 23 settembre.
Partecipa alla nuova Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: WEEKEND DA SOGNO!
1.000 PREMI GARANTITI da 10.000€ ciascuno, per un totale di 10 MILIONI di euro in palio nelle estrazioni straordinarie del 20, 21 e 27 e 28 giugno 2025.
Al via i giorni più attesi dell’anno: i Green Days SuperEnalotto! Dal 19 settembre al 7 ottobre è attiva la promozione speciale di SuperEnalotto: se apri un nuovo conto di gioco, ricevi 10€ di bonus. Come funziona? Scegli uno degli operatori aderenti alla promozione da sito o app: o Sisal.it: il bonus è disponibile in automatico o Giochi24: il bonus è disponibile in automatico o Lottomatica: inserisci il codice “GREEN10” o Goldbet: inserisci il codice “GREEN10” o Betflag: il bonus è disponibile in automatico Apri il tuo conto gioco in modo facile e veloce Ricevi il tuo bonus per giocare a SuperEnalotto online Entro quando utilizzare il bonus? Hai 15 giorni di tempo per spendere il tuo bonus per tutte le tipologie di giocate SuperEnalotto, senza alcun obbligo di ricarica. Cosa aspetti? Partecipa ai Green Days!
