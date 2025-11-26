Promo dicembre SuperEnalotto: 15€ di giocate omaggio

SuperEstrazione! La nuova Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar

Partecipa alla nuova Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: SuperEstrazione! 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ ciascuno, per un totale di 2 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 167 di sabato 18 ottobre 2025.

SuperEstrazione è l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ nell’estrazione straordinaria del 18 ottobre 2025. Dal 24 settembre, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar partecipi automaticamente all’estrazione dei premi garantiti in palio. Come si gioca Per partecipare alla nuova iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 10.000€, messi in palio nel concorso speciale del 18 ottobre 2025. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Hai a disposizione diversi modi per partecipare: Scheda speciale dedicata all’iniziativa; Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar; Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€; Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati; Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa; Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali; Schedine online: scopri come giocare online e partecipare alle estrazioni speciali; Giocate da app: scopri come giocare da app e partecipare alle estrazioni speciali. La raccolta per il concorso speciale n.167 di sabato 18 ottobre. inizierà la sera del martedì 23 settembre.