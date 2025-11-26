storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Promo dicembre SuperEnalotto: 15€ di giocate omaggio

Registrati ed effettua una ricarica di almeno 5€ e ricevi 15€ di giocate omaggio.

872x490_news_promo_natale_25.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
26 Novembre 2025
Dal 26 novembre al 21 dicembre

Dal 26 novembre al 21 dicembre, registrati online sul sito di un rivenditore aderente e ottieni un 15€ di giocate omaggio a seguito di una prima ricarica di minimo 5€.

Come funziona?

  • Registrati sul sito o sull'app di un rivenditore aderente alla promozione
  • Effettua la tua prima ricarica di almeno 5€
  • Ricevi 15€ di giocate omaggio a SuperEnalotto online

Scegli un rivenditore online aderente e registrati

15€ di giocate omaggio

Il bonus è disponibile in automatico

REGISTRATI
15€ di giocate omaggio

Registrati con il codice WIN-15

REGISTRATI
15€ di giocate omaggio

Registrati con il codice WIN-15

REGISTRATI
15€ di giocate omaggio

Registrati con il codice WIN-15

REGISTRATI
15€ di giocate omaggio

Il bonus è disponibile in automatico

REGISTRATI
15€ di giocate omaggio

Registrati con il codice WIN-15

REGISTRATI
15€ di giocate omaggio

Il bonus è disponibile in automatico

REGISTRATI

Attenzione: ogni operatore ha modalità diverse di attivazione, controlla le istruzioni accanto al logo.

Termini e condizioni

  • La ricarica deve essere effettuata entro 7 giorni dalla data di registrazione
  • Il bonus è spendibile su tutte le tipologie di giocate SuperEnalotto
  • Il bonus ha una validità di 30 giorni dalla data di erogazione

placeholder
