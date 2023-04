Numeri vincenti del SuperEnalotto del 1 aprile 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 30 marzo 2023

Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto di marzo '23, le buone notizie ci sono e sono tante come sempre. Ma cominciano a partire dal punto '5'. Il '6' non è stato indovinato e rinvia la sua attesa ad aprile.

Marzo, per quanto riguarda le estrazioni del SuperEnalotto, va in archivio e lascia un buon ricordo di sé con un jackpot vinto poche estrazioni fa. Sempre tanti gli euro distribuiti in tutte le categorie di premio, è doveroso ricordare di controllare le schedine e presentarle all'incasso per ricevere quegli euro frutto di combinazioni giocate che hanno trovato corrispondenze con le combinazioni uscite. Il Jackpot per il prossimo concorso di sabato 1 aprile continua la sua ascesa e arriva a 10,3 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 38 del SuperEnalotto di giovedì 30 marzo 2023: 21, 29, 30, 43, 46, 63, Jolly 77, SuperStar 54. SuperEnalotto le vincite di oggi Eccoci dunque all'esame dei risultati di questa sera. Scorrendo in verticale troviamo il punto '6' muto, nessuno l'ha centrato. E pure accanto al punto '5+' non troviamo scritto nulla. Fuori i primi, arrivano le note positiva abbinate al punto '5'. Tre sono i giocatori che andranno all'incasso di 73.297,45 euro. Parola quindi al Numero SuperStar: anche qui la lettura verticale dei risultati ci fa passare senza fermarci sui primi tre premi per arrivare al punto '4 Stella'. A vincerlo sono tre anche qui gli scommettitori fortunati e la loro vincita è costituita da 50.391 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di sabato 1 aprile per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 39 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.