SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 128 di martedì 12 agosto 2025

Ondate di calore. Limitare gli spostamenti negli orari più caldi, come raccomanìdano gli appelli mediatici di questi giorni. Se si tratta di giocare la schedina si può proprio evitare di uscire all'aperto.

Perché questo è uno dei benefici che offre il gioco online del SuperEnalotto: partecipare da dove, e quando, si vuole controllando anche le uscite di tutte le giocate in automatico .

E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!

La combinazione vincente del concorso numero 127 del SuperEnalotto di martedì 12 agosto 2025 è: 7, 11, 26, 59, 82, 83. Numero Jolly 24, Numero SuperStar 54.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Semaforo rosso per il punto "6" e uguale posizione anche per il punto "5+": non passano. Il punto "5" invece, come spesso accade, è il più alto ad essere indovinato e per dieci fortunati giocatori significa una vincita 15.900,84 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" il più consistente e per otto fortunati questo è il modo di incassare 22.353,00 euro.

Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 38 milioni di euro.

Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 14 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.

Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 14 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.