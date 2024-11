Numeri vincenti del SuperEnalotto del 15 novembre 2024

EeeeeeCccììììì(nque)! Salute! Raffreddato? No solo ammirato per la costanza con la quale questo protagonista delle nostre estrazioni fa il bello e cattivo tempo. Stavolta poi Milano-Milano (vorrei dire 'qui', magari dopo esco e vado a vedere di nascosto che effetto che fa. Vengo anch'io? No tu no). Dietro al fuoco d'artificio più alto tanti allegri fuochi pirotecnici a proseguire con il Numero SuperStar che se non fosse uscito questo punto '5' non passerebbe certamente inosservato.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 181 del SuperEnalotto di giovedì 14 novembre: 36, 46, 69, 70, 73, 82, Jolly 26, SuperStar 84.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Eccoci dunque a celebrare l'ennesimo successone del punto '5' che viene indovinato da un solo fortunatissimo, il quale totalizza 125.342,48 euro con una schedina giocata a MILANO (MI) nel CAR MA BAR di PIAZZA NAPOLI, 31. Accennavamo anche al Numero SuperStar, è vero che vince un po' di meno il punto '4 Stella', ma non vi farebbero lo stesso comodo 28.024 euro? Io vorrei vedere proprio la faccia del montepremi, se ne avesse una. Sarà spaventato da questi attacchi alla sua continua crescita? Per la prossima estrazione il montepremi da stasera vale 32,4 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 16 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.