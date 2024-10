Numeri vincenti del SuperEnalotto del 11 ottobre 2024

Mancano all'appello il punto '6' e il punto '5+', nonostante tutte le combinazioni giocate 'sti due scappano come due ciclisti in fuga. Chi non corre perché ha già una falcata potente è il montepremi, ad 88 e più.

Fuga per la libertà. Il punto '6' corre per non farsi acchiappare, l'immagine è quella dello zig-zag per evitare tutti i pallettoni che arrivano dal gruppo dei giocatori. Scappa-scappa, fuggi-fuggi oggi sono esattamente cinque mesi e un giorno che il punto '6' non viene indovinato. La caccia alla volpe (nel senso di furbo) continua, ad ogni estrazione cani, cavalli e cavalieri inseguono le tracce. Ma senza ricorrere a tante immagini d'altri tempi oggi basta una penna in ricevitoria o la tastiera del pc (come quella che sto usando) per proporre i nostri numeretti. Niente scene cruenti, già ce n'è troppe in giro. Cliccate 'enter' dopo la vostra giocata o rimettete la penna a posto che il gestore già vi guarda storto. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 162 del SuperEnalotto di venerdì 11 ottobre: 31, 34, 49, 66, 75, 88, Jolly 1, SuperStar 16. SuperEnalotto, le vincite di oggi Si gioca con il punto '5' e i vincitori che l'hanno indovinato si contano sulle punte delle dita di una mano, ne bastano quattro. Quindi quattro fortunati con il punto '5' totalizzano 32.520,45 euro. Mentre al Numero SuperStar di grandi punti ne mancano di più. Il più alto di stasera è il punto '3 Stella' che per sessantaquattro giocatori diventa un incasso di 3.384 euro. Se fin qui abbiamo parlato di migliaia di euro adesso passiamo alla cifrona rappresentata dal montepremi disponibile per la prossima estrazione. Si tratta di 88,3 milioni di euro. Verrebbe voglia di scrivere miglioni con la 'g' da quanti sono. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 12 ottobre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.