Numeri vincenti del SuperEnalotto del 24 settembre 2024

Ultima settimana di settembre, SuperEnalottologicamente parlando. Da domenica scorsa siamo entrati negli ultimi cento giorni dell'anno, una sorta di conto alla rovescia per Natale e per la fine dell'anno. Sembrano ancora lontani? Vedrete come arriveranno presto. Nell'ormai stabilizzato negativamente traffico stradale delle ore di punta il punto '6' non si mette in cammino. Come a dire, si muovono tutti ormai ma lui no. Intanto il montepremi mette su delle belle rotondita, proprio lui che si muove sempre lo ritroviamo sempre più paffuto.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 152 del SuperEnalotto di martedì 24 settembre: 2, 25, 27, 50, 88, 90, Jolly 19, SuperStar 86.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Niente punto '6' né punto '5+'. Quest'ultimo si dà delle belle arie come valesse quasi quanto il primo, ma noi sappiamo che la differenza c'è e la sua è solo un po' di boria. Il tenace punto '5' questa sera è stato azzeccato da cinque fortunati che totalizzano 35.388,87 euro. Al Numero SuperStar invece troviamo un solo giocatore che centra il punto '4 Stella' aggiudicandosi 21.746 euro. Il sempre più ricco montepremi arriva alla rispettabile quota di 80,3 milioni di euro a disposizione per l'eventuale punto '6' del prossimo concorso. Nelle foto di profilo la curva della pancia comincia a essere notevole.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 26 settembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.