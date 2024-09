Numeri vincenti del SuperEnalotto del 6 settembre 2024

Nonostante oggi sia il giorno 6, neanche questa assonanza fa uscire il punto tanto atteso. Buoni i punti '5' come accade sovente e il montepremi? Sale.

Si potrebbero tentare danze della pioggia riformulate sull'invocazione all'uscita del punto '6'. Si potrebbe andare a caccia di chiodi sui palcoscenici, di quadrifogli nei campi o di ferri di cavallo persi da qualche quadrupede equino. Abbiamo il fortissimo sospetto (ironia, abbiamo la certezza) che non funzionerebbe. L'unica è riprovare, ma con la voglia del semplice gioco per un divertimento leggero. Il SuperEnalotto è una simpatia che gira a caso in tutta Italia. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 142 del SuperEnalotto di venerdì 6 settembre: 2, 26, 37, 38, 69, 85, Jolly 66, SuperStar 10. SuperEnalotto, le vincite di oggi Di punti '6' ne abbiamo? No. E se è per questo neanche di punti '5+'. Abbiamo l'eroico punto '5' azzeccato da due fortunati che vale 63.073,23 euro per le schedine giocate a: POGGIO A CAIANO (PO) nell'esercizio NON SOLO TABACCO MANNELLI in VIA STATALE, 91 e a NUORO (NU) nel BAR TABACCHI DESSOLIS in PIAZZA ITALIA, 17. Al Numero SuperStar i due giocatori con il punto '4 Stella' totalizzano 44.039 euro. Di nuovo il montepremi sgomita per arrivare più su e arriva a 72,2 milioni di euro disponibili per il prossimo concorso. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 10 settembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.