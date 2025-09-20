SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 151 di sabato 20 settembre 2025
Ennesima estrazione senza il punto "6" e anche senza il punto "5+", l'ultima dell'estate di quest'anno. Non sono solo questi i risultati dell'estrazione, perché le categorie di vincita sono tante e gli euro che in queste vanno a premiare i vincitori corrono in tutta Italia. Sale ancora il Jackpot con una regolarità che tutti vorrebbero interrompere.
La convenienza economica è un concetto che presenta aspetti oggettivi e oggettivi. Oggettivi in quanto attiene a un beneficio misurabile e confrontabile; soggettivo lo è perché ognuno ha il proprio rapporto con le misure economiche di cui si tratta
La convenienza del SuperEnalotto si esprime anche con la possibilità di partecipare al concorso con il gioco online, usufruendo di promozioni, bonus e servizi personalizzati.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 151 del SuperEnalotto di sabato 20 settembre 2025 è: 2, 12, 15, 31, 63, 71. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 57.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Come sopra accennato, non sono i punti "6" né i punti "5+" a fare notizia oggi. Ed è raro che ciò accada. Ma il punto "5" premia otto giocatori che totalizzano 22.944,97 euro e, contemporaneamente, al Numero SuperStar il punto "4 Stella" consegna a quattro giocatori la cifra di 25.328,00 euro. Per la prossima estrazione la disponibilità del Jackpot arriva fino a 54,8 milioni di euro.
Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 23 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 23 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Prosegue l'assenza del punto "6" anche stasera; assenza alla quale si aggiunge anche quella del punto "5+". Le conseguenze sono una nuova crescita del Jackpot e una grande distribuzione di euro nelle altre categorie di vincita.
Comodo. Aggettivo bellissimo della nostra lingua specie quando si associa alla mancanza di controindicazioni e anche ad altri benefici. Qualcosa di comodo e con altri aspetti benefici è qualcosa che difficilmente non cercano in tanti se non tutti. La comodità con altri vantaggi al SuperEnalotto è data dalla possibilità di partecipare con il gioco online, da dove si vuole e quando si vuole. Comodo anzi comodissimo. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 150 del SuperEnalotto di venerdì 19 settembre 2025 è: 11, 16, 23, 31, 49, 78. Numero Jolly 63, Numero SuperStar 13. SuperEnalotto, le vincite di oggi Le vincite partono dal punto "5" in poi. Continua infatti la latitanza del punto "6" sempre molto difficile da indovinare nonostante i milioni di combinazioni giocate. Un discorso analogo si può fare per il punto "5+" poco meno raro del primo. Il punto "5" vale 24.904,54 euro per cinque giocatori che lo indovinano. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a portare 29.516,00 euro a quattro giocatori che lo hanno indovinato. Per la prossima estrazioni il Jackpot sale a 54 milioni di euro in caso qualcuno centri la sestina 'perfetta'. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 20 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 20 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Al Sud vanno i due punti più alti usciti questa sera. Non c'è il punto "6" e nemmeno il punto "5+", ma il resto è tutto da seguire e verificare con attenzione. Il jackpot sale senza sosta approfittando della situazione.
Come si centellina a piccoli sorsi un'ottima bevanda, così anche il SuperEnalotto si presta a un'esperienza di gioco misurata e responsabile. Questa caratteristica modalità di gioco è resa possibile grazie al gioco online, fissare budget consente di attendere in tranquillità l'esito delle estrazioni per verificare eventuali vincite.. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 149 del SuperEnalotto di giovedì 18 settembre 2025 è: 12, 38, 46, 49, 60, 65. Numero Jolly 2, Numero SuperStar 46. SuperEnalotto, le vincite di oggi Una vincita significativa si verifica con il punto "5" e un'altra, sempre molto interessante, sul fronte del Numero SuperStar. Entrambe hanno in comune come destinazione il Sud. Assente il punto "6", scomparso assieme al punto"5+", il punto "5" è indovinato da un giocatore che totalizza 162.843,81 euro. Con una schedina giocata a MONTESANO SALENTINO (LE) presso il punto vendita LA TABACCHERIA DI LEONE VINCENZA situato in PIAZZA IV NOVEMBRE, 16. Per quanto riguarda il Numero SuperStar un giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 53.435,00 euro, a cui aggiunge anche un punto '4'. La giocata è stata effettuata a MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC) presso il punto vendita JOLLY BAR CAFFETTERIA situato in VIA MONTEZEMOLO, 61. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 19 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 19 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nuova metà di settembre, ma per quanto riguarda il punto "6" non ci sono novità. Sempre molto attesissimo. L'assenza è anche quella del punto "5+" quindi il punto "5" sale nuovamente sul gradino più alto del podio dei numeri usciti. Cresce il Jackpot senza soluzione di continuità.
Avere cura dell'ambiente, contribuendo a tenerlo pulito, è una mentalità responsabile da assumere per una società civile più sostenibile. Anche questo gioco partecipa a questo grande proposito che dovrebbe accomunare tutti. Il SuperEnalotto, infatti, permette di convalidare le schedine con il gioco online; il modo di vivere l'esperienza tutto in digitale senza la stampa fisica del tagliando.. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 148 del SuperEnalotto di martedì 16 settembre 2025 è: 1, 12, 26, 44, 51, 90. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 45. SuperEnalotto, le vincite di oggi La prima notizia è una non-notizia, perché accade molto spesso che il punto "6" non sia indovinato da nessuno. Come oggi e come accade anche per il punto"5+" anch'esso assente. Allora il punto "5" vale 27.720,75 euro per i cinque che l'hanno centrato. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a portare il premio più alto di stasera a tre giocatori che totalizzano 21.709,00 euro. Il Jackpot quindi prosegue la sua ascesa e per la prossima estrazione vale 52,6 milioni. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 18 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 18 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si fa ancora attendere il tanto sospirato punto "6", e anche il punto "5+" non è da meno lasciando l'onere di punto più alto della serata al punto "5". Cresce quindi il Jackpot per la prossima estrazione della settimana che verrà.
Può capitare a tutti di perdere qualcosa ogni tanto, così come che tale perdita non sia riconducibile alla persona in questione. Quando la perdita riguarda valori economici può essere un problema. Per ovviare a questa possibilità, e relativamente a questo gioco, esiste un strumento efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente di vivere l'esperienzasenza timore perdere la ricevuta della giocata. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 147 del SuperEnalotto di sabato 13 settembre 2025 è: 26, 28, 31, 35, 37, 65. Numero Jolly 30, Numero SuperStar 5. SuperEnalotto, le vincite di oggi La prima metà di settembre lascia l'amaro in bocca a chi puntava al raro e sempre molto ricco Jackpot, attraverso l'indovinamento della sestina vincente. Il punto "5+" ne segue le sorti. Quindi il punto "5" vale 46.309,05 euro per i quattro giocatori che hanno centrato tale combinazione. Per quanto riguarda il Numero SuperStar il punto "4 Stella" viene azzeccato da tre giocatori che totalizzano 41.838,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 51,8 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 16 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 16 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nulla di fatto per l'uscita del punto "6" in questa estrazione. A non rispondere all'appello è anche il punto "5+", la settimana volge al termine e il Jackpot oltre i 50 viene messo alla prova dall'estrazione di domani che chiuderà anche la prima metà del mese di settembre.
La praticità è un gran beneficio per qualsiasi attività, in modo particolare per quelle azioni che si svolgono con qualche frequenza, o comunque qualche ripetitività, e per le quali ci si augura di non impiegare troppo tempo e impegno. Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente di vivere l'esperienza dove e quando si vuole in tutta comodità. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 146 del SuperEnalotto di venerdì 12 settembre 2025 è: 29, 33, 44, 52, 63, 65. Numero Jolly 19, SuperStar 84. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'attesa condivisa da tutti i tantissimi giocatori del SuperEnalotto, ossia l'uscita del punto "6", si protrae anche dopo l'estrazione di stasera. A far compagnia al punto "6" c'è il punto "5+", anch'esso non pervenuto oggi. Con il punto "5" i vincitori sono tre e totalizzano 42.013,40 euro. Per quanto attiene al Numero SuperStar il più alto dei punti indovinati è solo il punto "3 Stella" comparso sulle schedine di ben sessantasette giocatori ai quali vanno 3.207,00 euro. Per l'estrazione di dami sera il Jackpot sale a 51 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 13 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 13 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.