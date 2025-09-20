SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 151 di sabato 20 settembre 2025

Ennesima estrazione senza il punto "6" e anche senza il punto "5+", l'ultima dell'estate di quest'anno. Non sono solo questi i risultati dell'estrazione, perché le categorie di vincita sono tante e gli euro che in queste vanno a premiare i vincitori corrono in tutta Italia. Sale ancora il Jackpot con una regolarità che tutti vorrebbero interrompere.

La convenienza economica è un concetto che presenta aspetti oggettivi e oggettivi. Oggettivi in quanto attiene a un beneficio misurabile e confrontabile; soggettivo lo è perché ognuno ha il proprio rapporto con le misure economiche di cui si tratta La convenienza del SuperEnalotto si esprime anche con la possibilità di partecipare al concorso con il gioco online, usufruendo di promozioni, bonus e servizi personalizzati. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 151 del SuperEnalotto di sabato 20 settembre 2025 è: 2, 12, 15, 31, 63, 71. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 57. SuperEnalotto, le vincite di oggi Come sopra accennato, non sono i punti "6" né i punti "5+" a fare notizia oggi. Ed è raro che ciò accada. Ma il punto "5" premia otto giocatori che totalizzano 22.944,97 euro e, contemporaneamente, al Numero SuperStar il punto "4 Stella" consegna a quattro giocatori la cifra di 25.328,00 euro. Per la prossima estrazione la disponibilità del Jackpot arriva fino a 54,8 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 23 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 23 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.