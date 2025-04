Numeri vincenti del SuperEnalotto del 10 aprile 2025

Nel centesimo giorno dell'anno 2025, che fin qui ha visto uscire un unico punto '6' di ventuno giorni fa, le quote del punto '5' - peraltro molto frequente nelle sue uscite - sono meno cospicue del solito grazie al numero alto di giocatori che l'hanno indovinato. Punto '6' e punto '5+' assenti, è al Numero SuperStar che troviamo una vincita maggiore del punto più alto.

Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 57 del SuperEnalotto di giovedì 10 aprile: 11, 24, 32, 40, 44, 85. Numero Jolly 27, Numero SuperStar 36.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Cento giorni, cinquasettesima estrazioni, e un solo punto '6'. Anche il punto '5+' si è visto raramente, mentre il punto '5' non è mancato che in pochissimi concorsi. Questa sera il punto '5' vale 15.420,06 euro per gli undici giocatori che l'hanno centrato. Mentre al Numero SuperStar l'unico a indovinare il punto '4 Stella' totalizza 40.710,00 euro. Ennesimo ritocco in avanti del jackpot che per la prossima estrazione mette in palio 18 milioni di euro da assegnare nel caso qualcuno colga con precisione la sestina vincente.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 11 aprile del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore.

Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.