Numeri vincenti del SuperEnalotto del 14 febbraio 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 8 febbraio 2025

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma mezzo pieno! Non c'è neanche da pensarci: oh! Perché le decine di migliaia di euro sono qualcosa di importante. Figuriamoci i milioni del montepremi!

Il 23, numero in odore di fortuna, si è rivelato tale per alcuni ma non all'estremo limite del SuperEnalotto. Che giro di parole per non dire che il punto '6' e il punto '5+' non sono usciti. Ma i fortunati ci sono, quelli a questo gioco non mancano mia. Stavo per scrivere: per fortuna, ma avrei fatto un pasticcio. Insomma: al SuperEnalotto si vince! Non tutti, non in modo uguale o distribuito ma in modo casuale e assolutamente imprevedibile. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 23 del SuperEnalotto di sabato 8 febbraio: 29, 46, 57, 66, 72, 86, Jolly 64, SuperStar 40. SuperEnalotto, le vincite di oggi Molto ho già detto, la pacchia comincia dal punto '5' in poi. E il punto '5' questa sera vale 28.782,72 euro per i sette fortunati che l'hanno indovinato. E li vediamo quasi, mentre consegnano la loro schedina all'operatore che la sta per inserire nella macchinetta validatrice: hanno la faccia della speranza di tutti i giocatori. Ma ora avranno già una faccia diversa: quella dei vincitori. Così come l'avrà l'unico fortunato al NumeroSuperstar che con il punto '4 Stella' totalizza 44.623 euro. Il Montepremi procede com'è suo mestiere e per il prossimo concorso mette a disposizione 71,5 milioni di euro. Che faccia potrà mai fare chi lo porta a casa? Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 11 febbraio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.