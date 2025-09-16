SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 148 di martedì 16 settembre 2025

Avere cura dell'ambiente, contribuendo a tenerlo pulito, è una mentalità responsabile da assumere per una società civile più sostenibile.

Anche questo gioco partecipa a questo grande proposito che dovrebbe accomunare tutti. Il SuperEnalotto, infatti, permette di convalidare le schedine cine il gioco online, il modo di vivere l'esperienza tutto in digitale senza la stampa fisica del tagliando..

E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!

La combinazione vincente del concorso numero 148 del SuperEnalotto di martedì 16 settembre 2025 è: 1, 12, 26, 44, 51, 90. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 45.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

La prima notizia è una non-notizia, perché accade molto spesso che il punto "6" non sia indovinato da nessuno. Come oggi e come accade anche per il punto"5+" anch'esso assente. Allora il punto "5" vale 27.720,75 euro per i cinque che l'hanno centrato. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a portare il premio più alto di stasera a tre giocatori che totalizzano 21.709,00 euro. Il Jackpot quindi prosegue la sua ascesa e per la prossima estrazione vale 52,6 milioni.

Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 18 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.

Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 18 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.