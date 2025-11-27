SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 189 di giovedì 27 novembre 2025

La cura dell'ambiente passa anche da piccole importanti azioni quotidiane, è una mentalità responsabile da assumere per vivere in una società civile più sostenibile.

Anche questo gioco è in sintonia con questo grande proposito che dovrebbe accomunare tutti. Il SuperEnalotto, infatti, permette di convalidare le schedine con il gioco online; il modo di vivere l'esperienza tutto in digitale senza la stampa fisica del tagliando..

E' arrivato il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!

La combinazione vincente del concorso numero 189 del SuperEnalotto di giovedì 27 novembre 2025 è: 9, 28, 43, 50, 61, 88. Numero Jolly 83, Numero SuperStar 62.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Ribadiamo, per chi non l'avesse già letto qui sopra in apertura, le assenze del punto "6" e del punto "5+". Il punto più alto indovinato quindi è il punto "5", e lo è da parte di sei giocatori che in questo modo totalizzano 27.666,24 euro. Per quanto riguarda invece il punto "4 Stella" i giocatori vincenti sono cinque e si aggiudicano 45.256,00 euro. Nuova quota simbolica da parte del Jackpot che per la prossima estrazione si fa trovare a 84 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 28 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.

Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 28 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.