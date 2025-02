Numeri vincenti del SuperEnalotto del 18 febbraio 2025

Siamo sopravvissuti a Sanremo senza parlarne mai, vi è piaciuto? A me alcuni insuccessi sono rimasti un po' indigesti ma tant'è. Poi intanto quello che conta per le canzoni è il proseguio della loro vita. Tentiamo un paragone con il SuperEnalotto? Ci sono vincite minori che hanno più successo, cioè fanno più felici i loro vincitori, di vincite maggiori che non soddisfano invece i loro già abbienti vincitori. Chiaro? Poco. Mettiamola così: 1000 euro sono tanti per chi ne ha solo 100 e sono pochi per chi ne ha 20.000. Se li gode più il primo. O no?

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 28 del SuperEnalotto di martedì 18 febbraio: 3, 5, 7, 54, 76, 85, Jolly 89, SuperStar 64.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

"Scena muta". Così si dice di chi è chiamato a profferir (forma arcaica ma corretta di 'proferire') parola e non dice nulla (come ad esempio: interrogazione a scuola, al commissariato, al Parlamento...). Il '6' e 'il 5+' stasera tacciono. Il punto '5' invece parla eccome, indovinato da sei giocatori consegna loro 29.746,98 euro. Anche al Numero SuperStar un po' di assenze negli alti punti e poi... Tac, arriva lui, il solito punto '4 Stella' che però ha un solo vincitore di 22.176 euro. Chi è costretto a parlare è il montepremi perché ci deve dire ogni volta quanto vale. Per la prossima estrazione 75,5 milioni di euro in caso di sestina vincente.

Prossima estrazione SuperEnaltto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 20 febbraio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.