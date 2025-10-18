SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 167 di sabato 18 ottobre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 163 di sabato 11 ottobre 2025

La settimana attuale del SuperEnalotto si conclude con un'estrazione che ha molte similitudini con le precedenti, soprattutto non è uscito il punto "6" e nessuno ha neanche indovinato il punto "5+". Il Jackpot quindi sale e gli appassionati del concorso attendono la prossima settimana che ci porterà già a metà del mese.

Poter scegliere in piena libertà il dove e il quando di un'azione che può essere ripetitiva, significa comodità. E la comodità è un aspetto prezioso nella vita di tutti. La pensa così anche chi ha dato vita qualche anno fa al gioco online del SuperEnalotto che consente il risparmio di tempo e di spostamenti per partecipare attivamente al concorso. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 163 del SuperEnalotto di sabato 11 ottobre 2025 è: 28, 51, 55, 62, 80, 90. Numero Jolly 68, Numero SuperStar 90. SuperEnalotto, le vincite di oggi Se il numero 142 in sé e per sé dice poco, aggiungiamo che tanti sono i giorni di assenza del punto "6" e allora si capisce meglio il discorso. Una lunga attesa ancora irrisolta. Anche il punto "5+" stasera non è stato indovinato mentre il punto "5" va ad otto giocatori che totalizzano 23.713,82 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" viene indovinato da un solo giocatore che si aggiudica 36.993,00 euro. Il Jackpot prosegue nella sua salita fino ad arrivare a 64,1 milioni di euro per la prossima estrazione. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 14 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 14 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.