SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 167 di sabato 18 ottobre 2025
Nuova assenza del punto "6" e stasera anche del punto "5+"; circostanza che mette di nuovo il punto "5" in bella evidenza. E il punto "5" stasera premia più giocatori con cifre interessanti. Mentre sale il Jackpot per la prossima estrazione; la prima della prossima settimana.
Avere la situazione sotto controllo, destinare un budget fisso alle schedine del SuperEnalotto e quindi giocare in modo repsonsabile.
Questo consente il gioco online del SuperEnalotto che offre una modalità di partecipazione economicamente sostenibile. Perché fissare i limiti di spesa è uno dei vantaggi di questa modalità del gioco.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 167 del SuperEnalotto di sabato 18 ottobre 2025 è: 12, 13, 19, 26, 75, 82. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 54.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Abbiamo detto delle due importanti assenze. Il punto "5" è stato indovinato da quattro giocatori che totalizzano 51.231,29 euro, con schedine giocate a: LURAGO D’ERBA (CO) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA ROMA, 50; a CARATE BRIANZA (MB) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA DANTE CESANA, 31; a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) presso il punto vendita TABACCHERIA LA PERLA situato in VIA GRAMSCI, 61; e a BISCEGLIE (BT) presso il punto vendita BAR STAZIONE situato in PIAZZA DIAZ CO STAZIONE FERROVIARIA, 23. Al Numero SuperStar il punto "4 Stella" è stato indovinato da un solo giocatore che vince 21.488,00 euro. Per il prossimo concorso il montepremi sale quindi ancora fino a 67,1 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 21 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 21 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nuova assenza del punto "6" e stasera anche del punto "5+"; circostanza che mette di nuovo il punto "5" in bella evidenza. E il punto "5" stasera premia più giocatori con cifre interessanti. Mentre sale il Jackpot per la prossima estrazione; la prima della prossima settimana.
Avere la situazione sotto controllo, destinare un budget fisso alle schedine del SuperEnalotto e quindi giocare in modo repsonsabile. Questo consente il gioco online del SuperEnalotto che offre una modalità di partecipazione economicamente sostenibile. Perché fissare i limiti di spesa è uno dei vantaggi di questa modalità del gioco. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 167 del SuperEnalotto di sabato 18 ottobre 2025 è: 12, 13, 19, 26, 75, 82. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 54. SuperEnalotto, le vincite di oggi Abbiamo detto delle due importanti assenze. Il punto "5" è stato indovinato da quattro giocatori che totalizzano 51.231,29 euro, con schedine giocate a: LURAGO D’ERBA (CO) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA ROMA, 50; a CARATE BRIANZA (MB) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA DANTE CESANA, 31; a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) presso il punto vendita TABACCHERIA LA PERLA situato in VIA GRAMSCI, 61; e a BISCEGLIE (BT) presso il punto vendita BAR STAZIONE situato in PIAZZA DIAZ CO STAZIONE FERROVIARIA, 23. Al Numero SuperStar il punto "4 Stella" è stato indovinato da un solo giocatore che vince 21.488,00 euro. Per il prossimo concorso il montepremi sale quindi ancora fino a 67,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 21 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 21 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non c'è alcun dubbio che la notizia stasera sia quella fornita dal punto "5+"; punto tante volte invocato per la generosità con la quale premia chi lo indovina. Premio che stasera va in Lombardia. L'assenza del punto "6" porta il Jackpot a continuare a crescere per la prossima estrazione di domani. La caccia continua.
La vita comoda, quella che ti permette di fare le cose con calma, quando vuoi e dove vuoi. Come fa ad esempio il gioco online del SuperEnalotto che offre una modalità di partecipazione confortevole. Perché può avvenire ovunque, come e quando si vuole potendo controllare anche le somme dedicate ai concorsi. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 166 del SuperEnalotto di venerdì 17 ottobre 2025 è: 2, 9, 10, 32, 66, 77. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 44. SuperEnalotto, le vincite di oggi Riflettori puntati sul punto "5+1", quel punto raro ad uscire ma meno del punto "6" (infatti assente anche stasera) e capace di comportare grosse vincite per chi lo indovina. Così è infatti per l'unico giocatore in grado di fissarlo sulla sua schedina che totalizza 397.611,55 euro. Schedina giocata a LENTATE SUL SEVESO (MB) presso il punto vendita RICEVITORIA TABACCHERIA BAR situato in VIA NAZIONALE DEI GIOVI, 132. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che consegna a tre giocatori la cifra di 20.017,00 euro. Tutto ciò premesso, il Jackpot per il prossimo concorso sale a 66,3 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 18 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 18 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Se l'appuntamento con il punto "6" è ancora rimandato, a data da destinarsi ovviamente, e se anche il punto "5+" non è uscito stasera, abbiamo però due interessanti punti "5" da scoprire qui. Così come l'entità del nuovo Jackpot che continua a crescere per il prossimo concorso; quello di domani.
L'ambiente è importante, ed è per questo che ognuno deve fare la propria parte in tutti i modi possibili per preservarlo. La digitalizzazione dei documenti può contribuire molto a risolvere la questione. Ed è questo che, da parte sua, fa il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione sostenibile. Perché può avvenire ovunque, senza la stampa fisica di enormi quantità di schedine giocate e di tutto il necessario alla produzione materiale del supporto. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 165 del SuperEnalotto di giovedì 16 ottobre 2025 è: 7, 44, 45, 58, 76, 80. Nunero Jolly 77, SuperStar 13. SuperEnalotto, le vincite di oggi Superata anche la metà del mese di ottobre, il SuperEnalotto non riserva novità per quanto riguarda i "piani alti" delle sue categorie di vincita. A premiare due fortunati giocatori ci pensa il punto "5", frequente nell'uscire, che oggi vale 82.312,95 euro. Le due giocate vincenti sono avvenute: una a DECIMOPUTZU (SU) presso il punto vendita EDICOLA TABACCHI MEREU ANTONIO situato in VIA MONTEGRANATICO, 45; e l'altra con una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar le vincite partono dal punto "4 Stella" in poi. Questo punto oggi è stato indovinato da due giocatori che si aggiudicano 43.905,00 euro. Infine il nuovo valore del Jackpot che per il prossimo concorso si trova a quota 65,5 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 17 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto,venerdì 17 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Prosegue senza sosta la ricerca del punto "6" da parte dei giocatori del SuperEnalotto che anche questa sera devono scorrere la notizia dell'estrazione. E questo, per cominciare a controllare le schedine da due punti dopo, mancando anche il punto "5+". Il Jackpot veleggia verso una nuova importante quota.
Semplificarsi la vita. Questa è la ricerca comune di tutti in ogni aspetto della propria quotidianità; quando ci riusciamo acquisiamo più tempo, serenità, ordine. Ed è questo che fa il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione comoda. Perché può avvenire ovunque, come e quando vuoi e controllando nel tempo anche le somme dedicate ai concorsi. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 164 del SuperEnalotto di martedì 14 ottobre 2025 è: 9, 31, 44, 59, 70, 86. Numero Jolly 37, Numero SuperStar 81. SuperEnalotto, le vincite di oggi Inizio settimana che ci porterà nella seconda metà del mese e mancano ancora i due punti più importanti del SuperEnalotto. Allora, con il punto "5" troviamo sei giocatori che totalizzano 27.970,75 euro. Miglior sorte tocca invece, relativamente al Numero SuperStar a due giocatori che con il punto "4 Stella" portano a casa 47.487,00 euro. Il Jackpot quindi non può far altro che crescere per la prossima estrazione, arrivando alla rispettosa cifra di 64,8 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 16 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 16 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
La settimana attuale del SuperEnalotto si conclude con un'estrazione che ha molte similitudini con le precedenti, soprattutto non è uscito il punto "6" e nessuno ha neanche indovinato il punto "5+". Il Jackpot quindi sale e gli appassionati del concorso attendono la prossima settimana che ci porterà già a metà del mese.
Poter scegliere in piena libertà il dove e il quando di un'azione che può essere ripetitiva, significa comodità. E la comodità è un aspetto prezioso nella vita di tutti. La pensa così anche chi ha dato vita qualche anno fa al gioco online del SuperEnalotto che consente il risparmio di tempo e di spostamenti per partecipare attivamente al concorso. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 163 del SuperEnalotto di sabato 11 ottobre 2025 è: 28, 51, 55, 62, 80, 90. Numero Jolly 68, Numero SuperStar 90. SuperEnalotto, le vincite di oggi Se il numero 142 in sé e per sé dice poco, aggiungiamo che tanti sono i giorni di assenza del punto "6" e allora si capisce meglio il discorso. Una lunga attesa ancora irrisolta. Anche il punto "5+" stasera non è stato indovinato mentre il punto "5" va ad otto giocatori che totalizzano 23.713,82 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" viene indovinato da un solo giocatore che si aggiudica 36.993,00 euro. Il Jackpot prosegue nella sua salita fino ad arrivare a 64,1 milioni di euro per la prossima estrazione. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 14 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 14 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non si sono avverati i sogni di chi desiderava il punto "6" e come spesso capita neanche il punto "5+" è apparso. Fa storia senz'altro la vincita al Numero SuperStar, mentre il Jackpot continua imperterrito la sua ascesa, ancora una volta lontano dall'essere aggiudicato.
Che mondo diverso sarebbe se circolasse molta meno carta, soprattutto quando il suo uso può essere sostituito utilmente. Meno carta significa più attenzione all'ambiente per tanti motivi diversi. In questa direzione va il gioco online di SuperEnalotto che sostituisce la carta delle schedine con la modalità digitale la quale consente il risparmio del prezioso supporto cartaceo insieme a quello dell'inchiostro ecc. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 162 del SuperEnalotto di venerdì 10 ottobre 2025 è: 20, 38, 42, 61, 81, 82. Numero Jolly 16, SuperStar 80. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'essenza della notizia l'abbiamo già anticipata: niente punti "6" né punti "5+". Quindi è il punto "5" il più alto a uscire; cosa che per sei giocatori significa totalizzare 21.278,24 euro. Al Numero SuperStar, come detto, il punto più importante di oggi, ossia il punto "4 Stella", per due giocatori si trasforma in 62.058,00 euro oltre a un punto "4" a testa. Le vincite si sono verificate a CASSINA DE' PECCHI (MI) presso il punto vendita TABACCHI MASIELLO situato in PIAZZA ANDROMEDA', 25; e a VARESE (VA) presso il punto vendita VIZI E CAFFE' situato in VIALE BORRI, 155. Per la prossima estrazione ecco che il Jackpot sale a 63,2 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 11 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 11 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.