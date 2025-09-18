SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 149 di giovedì 18 settembre 2025
Al Sud vanno i due punti più alti usciti questa sera. Non c'è il punto "6" e nemmeno il punto "5+", ma il resto è tutto da seguire e verificare con attenzione. Il jackpot sale senza sosta approfittando della situazione.
Come si centellina a piccoli sorsi un'ottima bevanda, così anche il SuperEnalotto si presta a un'esperienza di gioco misurata e responsabile.
Questa caratteristica modalità di gioco è resa possibile grazie al gioco online, fissare budget consente di attendere in tranquillità l'esito delle estrazioni per verificare eventuali vincite..
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 149 del SuperEnalotto di giovedì 18 settembre 2025 è: 12, 38, 46, 49, 60, 65. Numero Jolly 2, Numero SuperStar 46.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Una vincita significativa si verifica con il punto "5" e un'altra, sempre molto interessante, sul fronte del Numero SuperStar. Entrambe hanno in comune come destinazione il Sud. Assente il punto "6", scomparso assieme al punto"5+", il punto "5" è indovinato da un giocatore che totalizza 162.843,81 euro. Con una schedina giocata a MONTESANO SALENTINO (LE) presso il punto vendita LA TABACCHERIA DI LEONE VINCENZA situato in PIAZZA IV NOVEMBRE, 16. Per quanto riguarda il Numero SuperStar un giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 53.435,00 euro, a cui aggiunge anche un punto '4'. La giocata è stata effettuata a MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC) presso il punto vendita JOLLY BAR CAFFETTERIA situato in VIA MONTEZEMOLO, 61.
Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 19 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 19 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nuova metà di settembre, ma per quanto riguarda il punto "6" non ci sono novità. Sempre molto attesissimo. L'assenza è anche quella del punto "5+" quindi il punto "5" sale nuovamente sul gradino più alto del podio dei numeri usciti. Cresce il Jackpot senza soluzione di continuità.
Avere cura dell'ambiente, contribuendo a tenerlo pulito, è una mentalità responsabile da assumere per una società civile più sostenibile. Anche questo gioco partecipa a questo grande proposito che dovrebbe accomunare tutti. Il SuperEnalotto, infatti, permette di convalidare le schedine con il gioco online; il modo di vivere l'esperienza tutto in digitale senza la stampa fisica del tagliando.. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 148 del SuperEnalotto di martedì 16 settembre 2025 è: 1, 12, 26, 44, 51, 90. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 45. SuperEnalotto, le vincite di oggi La prima notizia è una non-notizia, perché accade molto spesso che il punto "6" non sia indovinato da nessuno. Come oggi e come accade anche per il punto"5+" anch'esso assente. Allora il punto "5" vale 27.720,75 euro per i cinque che l'hanno centrato. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a portare il premio più alto di stasera a tre giocatori che totalizzano 21.709,00 euro. Il Jackpot quindi prosegue la sua ascesa e per la prossima estrazione vale 52,6 milioni. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 18 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 18 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si fa ancora attendere il tanto sospirato punto "6", e anche il punto "5+" non è da meno lasciando l'onere di punto più alto della serata al punto "5". Cresce quindi il Jackpot per la prossima estrazione della settimana che verrà.
Può capitare a tutti di perdere qualcosa ogni tanto, così come che tale perdita non sia riconducibile alla persona in questione. Quando la perdita riguarda valori economici può essere un problema. Per ovviare a questa possibilità, e relativamente a questo gioco, esiste un strumento efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente di vivere l'esperienzasenza timore perdere la ricevuta della giocata. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 147 del SuperEnalotto di sabato 13 settembre 2025 è: 26, 28, 31, 35, 37, 65. Numero Jolly 30, Numero SuperStar 5. SuperEnalotto, le vincite di oggi La prima metà di settembre lascia l'amaro in bocca a chi puntava al raro e sempre molto ricco Jackpot, attraverso l'indovinamento della sestina vincente. Il punto "5+" ne segue le sorti. Quindi il punto "5" vale 46.309,05 euro per i quattro giocatori che hanno centrato tale combinazione. Per quanto riguarda il Numero SuperStar il punto "4 Stella" viene azzeccato da tre giocatori che totalizzano 41.838,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 51,8 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 16 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 16 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nulla di fatto per l'uscita del punto "6" in questa estrazione. A non rispondere all'appello è anche il punto "5+", la settimana volge al termine e il Jackpot oltre i 50 viene messo alla prova dall'estrazione di domani che chiuderà anche la prima metà del mese di settembre.
La praticità è un gran beneficio per qualsiasi attività, in modo particolare per quelle azioni che si svolgono con qualche frequenza, o comunque qualche ripetitività, e per le quali ci si augura di non impiegare troppo tempo e impegno. Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente di vivere l'esperienza dove e quando si vuole in tutta comodità. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 146 del SuperEnalotto di venerdì 12 settembre 2025 è: 29, 33, 44, 52, 63, 65. Numero Jolly 19, SuperStar 84. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'attesa condivisa da tutti i tantissimi giocatori del SuperEnalotto, ossia l'uscita del punto "6", si protrae anche dopo l'estrazione di stasera. A far compagnia al punto "6" c'è il punto "5+", anch'esso non pervenuto oggi. Con il punto "5" i vincitori sono tre e totalizzano 42.013,40 euro. Per quanto attiene al Numero SuperStar il più alto dei punti indovinati è solo il punto "3 Stella" comparso sulle schedine di ben sessantasette giocatori ai quali vanno 3.207,00 euro. Per l'estrazione di dami sera il Jackpot sale a 51 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 13 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 13 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Senza "6" e senza "5+" oggi l'estrazione ha, per le vincite più alte, quote molto popolari. Il che vuol dire che per ogni categoria di punto sono tanti i vincitori. Una grande distribuzione di euro in tutta Italia. E il Jackpot continua a salire superando quota 50.
L'estate si avvia al termine e la ripresa delle attività lavorative è pressoché avvenuta ormai per tutti. In tutto questo, dopo qualche spesa in più estiva, si cerca una ottimizzazione delle spese. Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza con promozioni, bonus, servizi personalizzati e tanti altri benefici tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 145 del SuperEnalotto di giovedì 11 settembre 2025 è: 3, 9, 11, 35, 65, 74. Numero Jolly 26, Numero SuperStar 29. SuperEnalotto, le vincite di oggi Come preannunciato si è verificata un'assenza importante che capita frequentemente, ossia quella dei punti più alti: il punto "6" e il punto "5+". Il punto "5" premia diciassette giocatori con 9.632,50 euro. Sul fronte, invece, del Numero SuperStar il premio per chi ha indovinato il punto "4 Stella" è quasi il doppio - ossia 18.420,00 euro - ma i vincitori sono solo tre. Il Jackpot per il prossimo concorso di domani supera una quota psicologicamente importante portandosi a 50,1 milioni. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 12 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 12 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Se il Jackpot sale fin quasi a una quota psicologicamente significativa vuol dire che il Punto "6" non è stato indovinato da nessuno. Stessa sorte è toccata al succesivo Punto "5+". Per il resto, un variegato panorama di vincite in tutte le categorie di premio che si spandono capillarmente in tutto il Paese.
Ambiente. Un tema sempre più avvertito da tutti ma ancora da sostenere in ogni modo declinandolo anche in tutti gli aspetti della vita quotidiana. E per quanto riguarda il SuperEnalotto privilegiare l'ambiente significa non solo risparmiare quintali di carta ed ettolitri di inchiostro a ogni estrazione. Ma anche in molti casi il carburante necessario a recarsi nei punti fisici di gioco. Per ovviare a tutto questo c'è un supporto efficace da parte del SuperEnalotto stesso ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza della partecipazione serenamente e di risparmiare risorse naturali preziose senza perdere nulla del gioco stesso. Anzi con tanti altri benefici tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 144 del SuperEnalotto di martedì 9 settembre 2025 è: 34, 47, 71, 73, 82, 90. Numero Jolly 49, Numero SuperStar 52 SuperEnalotto, le vincite di oggi I sogni di gloria riguardanti l'aggiudicazione del jackpot con tutto ciò che significa si sono interrotti alla verifica dei numeri usciti. Nessun punto "6", e nessun punto "5+" che quando esce è molto generoso. Il più alto indovinato è il punto "5" che quattro giocatori centrano totalizzando 41.640,61 euro. Mentre per quanto riguarda il Numero SuperStar, a premiare con la maggiore vincita di stasera è il punto "4 Stella" centrato da due giocatori che si aggiudicano 35.731,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot si porta a 49,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 11 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 11 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.