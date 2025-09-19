SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 150 di venerdì 19 settembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 145 di giovedì 11 settembre 2025

Senza "6" e senza "5+" oggi l'estrazione ha, per le vincite più alte, quote molto popolari. Il che vuol dire che per ogni categoria di punto sono tanti i vincitori. Una grande distribuzione di euro in tutta Italia. E il Jackpot continua a salire superando quota 50.

L'estate si avvia al termine e la ripresa delle attività lavorative è pressoché avvenuta ormai per tutti. In tutto questo, dopo qualche spesa in più estiva, si cerca una ottimizzazione delle spese. Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza con promozioni, bonus, servizi personalizzati e tanti altri benefici tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 145 del SuperEnalotto di giovedì 11 settembre 2025 è: 3, 9, 11, 35, 65, 74. Numero Jolly 26, Numero SuperStar 29. SuperEnalotto, le vincite di oggi Come preannunciato si è verificata un'assenza importante che capita frequentemente, ossia quella dei punti più alti: il punto "6" e il punto "5+". Il punto "5" premia diciassette giocatori con 9.632,50 euro. Sul fronte, invece, del Numero SuperStar il premio per chi ha indovinato il punto "4 Stella" è quasi il doppio - ossia 18.420,00 euro - ma i vincitori sono solo tre. Il Jackpot per il prossimo concorso di domani supera una quota psicologicamente importante portandosi a 50,1 milioni. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 12 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 12 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.