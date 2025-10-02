SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 157 di giovedì 2 ottobre 2025
Calano le temperature un po' ovunque in Italia ma non cala l'attenzione per il SuperEnalotto. E' vero che stasera non sono usciti né il punto "6" nè il punto "5+" ma tutti i premi successivi sono sempre di una certa entità da scoprire. Il Jackpot si porta vicino a quota 60, una quota veramente interessante.
Al SuperEnalotto si può partecipare con due modalità di gioco diverse. Quella classica che consiste nel compilare e giocare la schedina cartacea presso un punto vendita autorizzato e quella digitale online.
Sono uguali in quanto a piena validità della giocata ma la partecipazione al gioco online offre una serie di vantaggi tutti da scoprire. Intanto la comodità di giocare ovunque ci si trovi. Poi la automaticità del controllo dei risultati e la facilità di incasso di eventuali vincite. E molti altri ancora.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 157 del SuperEnalotto di giovedì 2 ottobre 2025 è: 1, 21, 39, 42, 52, 89. Numero Jolly 6, Numero SuperStar 17.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Non ci sono novità dai due punti più importanti, ossia il punto "6" e il punto "5+" che proseguono nella loro assenza. Mentre il punto "5" oggi vale 41.653,13 euro per i quattro giocatori che l'hanno indovinato. Al Numero SuperStar un solo giocatore totalizza 37.283,00 euro con il punto "4 Stella". Per la prossima estrazione di domani il punto "6" avrà a disposizione un Jackpot di 59,3 milioni di euro qualora qualcuno lo dovesse fortunatamente azzeccare.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 3 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 3 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non è il punto "6" e non è nemmeno il punto "5+" quello che questa sera accende il SuperEnalotto di una grande vincita. E' un punto "5" uscito in Sicilia che fa felice un giocatore, così come saranno felici tutti i giocatori sapendo che per la prossima estrazione il Jackpot sale oltre quota 60.
Progesso e civiltà passano per temi di rilevanza sociale quali l'ambiente. Un argomento che richiede la partecipazione convinta di tutti a tutti i livelli. E' solo con la partecipazione di tutti che si possono ottenre risultati importanti. Una grande realtà quale il SuperEnalotto non rimane insensibile a questo discorso e da parte sua rende disponibile la modalità di partecipazione al gioco online che taglia consumi superfluti in tutta la filiera del gioco. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 158 del SuperEnalotto di venerdì 3 ottobre 2025 è: 2, 4, 69, 75, 79, 88. Numero Jolly 12, Numero SuperStar 7. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'ingresso nel mese di ottobre significa entrare nell'ultimo trimestre dell'anno e sperare che il punto "6" fin qui molto raro quest'anno si affacci di più alla ribalta del gioco. Con il punto "5" un unico fortunato giocatore totalizza 127.893,93 euro con una giocata proveniente da ACQUEDOLCI (ME) presso il punto vendita TABACCHERIA MAGGIORE VINCENZO situato in VIA RICCA SALERNO, 43. Al Numero SuperStar è il solito punto "4 Stella" che premia tre giocatori con 31.918,00 euro. Per la prossima estrazione il montepremi supera una quota importante portandosi a 60,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 4 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 4 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Calano le temperature un po' ovunque in Italia ma non cala l'attenzione per il SuperEnalotto. E' vero che stasera non sono usciti né il punto "6" nè il punto "5+" ma tutti i premi successivi sono sempre di una certa entità da scoprire. Il Jackpot si porta vicino a quota 60, una quota veramente interessante.
Al SuperEnalotto si può partecipare con due modalità di gioco diverse. Quella classica che consiste nel compilare e giocare la schedina cartacea presso un punto vendita autorizzato e quella digitale online. Sono uguali in quanto a piena validità della giocata ma la partecipazione al gioco online offre una serie di vantaggi tutti da scoprire. Intanto la comodità di giocare ovunque ci si trovi. Poi la automaticità del controllo dei risultati e la facilità di incasso di eventuali vincite. E molti altri ancora. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 157 del SuperEnalotto di giovedì 2 ottobre 2025 è: 1, 21, 39, 42, 52, 89. Numero Jolly 6, Numero SuperStar 17. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non ci sono novità dai due punti più importanti, ossia il punto "6" e il punto "5+" che proseguono nella loro assenza. Mentre il punto "5" oggi vale 41.653,13 euro per i quattro giocatori che l'hanno indovinato. Al Numero SuperStar un solo giocatore totalizza 37.283,00 euro con il punto "4 Stella". Per la prossima estrazione di domani il punto "6" avrà a disposizione un Jackpot di 59,3 milioni di euro qualora qualcuno lo dovesse fortunatamente azzeccare. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 3 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 3 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Ultima estrazione del SuperEnalotto di settembre, proprio nell'ultimo giorno del mese. Il punto "6" non è stato indovinato da nessuno, così come il punto "5+". La prima di queste due cose determina automaticamente un'ulteriore ascesa del Jackpot per la prossima estrazione.
Non esiste maggior comodità nel fare una cosa del poterla fare quando, dove e come si vuole. Da questo punto di vista il SuperEnalotto permette di partecipare al gioco online, in modalità digitale attraverso lo smartphone ovunque ci si trovi. La comodità di partecipare al concorso, di consevare la schedina, di controllarla, di fissare eventuali budget di gioco da non superare. E il tutto in pochi facili click. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 156 del SuperEnalotto di martedì 30 settembre 2025 è: 5, 8, 71, 74, 77, 81. Numero Jolly 34, Numero SuperStar 70. SuperEnalotto, le vincite di oggi Settembre è il quarto mese, dopo giugno, luglio e agosto, nel quale il punto "6" non è apparso. E anche il punto "5+" in questo stesso periodo non si è visto molto. Questa sera il punto "5" è stato indovinato da sette giocatori che totalizzano 23.788,39 euro. Per quanto invece riguarda il Numero SuperStar sono due i giocatori che con il punto "4 Stella" vincoro la somma di 21.789,00 euro. Il Jackpot per la prossima estrazione, la prima del mese di ottobre, sale a quota 58,6 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 2 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 2 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Quote popolarissime in mancanza dei punti più importanti del gioco e in presenza di molte schedine vincenti che si dividono le vincite nelle diverse categorie di premio. Il Jackpot sale a una nuova importante quota, per la prossima settimana.
Ambiente come grande questione mondiale, costituita da tantissimi aspetti diversi dei quali tenere conto. Ogni minimo sforzo, soprattutto se condiviso da milioni di persone, può avere il suo effetto. Da questo punto di vista il SuperEnalotto permette di partecipare al gioco online, e - senza far stampare la ricevuta di convalida della schedina - contribuisce al risparmio sulle materie necessarie e quindi anche sul loro trasporto, stoccaggio e ditribuzione. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 155 del SuperEnalotto di sabato 27 settembre 2025 è: 9, 10, 21, 25, 27, 68. Numero Jolly 54, Numero SuperStar 6. SuperEnalotto, le vincite di oggi Quote popolari, si diceva in apertura, con un gran numero di vincitori a distribuirsi i diversi punti. Prosegue la mancata uscita dei punti apicali del gioco, il punto '5' oggi è indovinato da venti giocatori che totalizzano 9.266,55 euro. Al Numero SuperStar è il punto '4 Stella' a portare ai suoi quattro indovinatori la vincita di 10.855,00 euro. Il Jackpot sale a 57,8 milioni di euro per la prossima estrazione della nuova settimana che arriverà. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 30 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 27 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Comincia l'utlimo weekend di settembre all'insegna di un'estrazione senza l'uscita del punto "6" e anche senza quella del punto "5+". Vuol dire che il Jackpot cresce ancora e arriva a quota 57 milioni e vuol dire anche che i giocatori vanno a subito a controllare tutte le altre categorie di gioco.
Aumenta il numero di giocatori che preferisce giocare online al SuperEnalotto. Invece della classica schedina cartacea, sempre valida, chi gioca telematicamente gestisce tutto con comodità sul proprio smartphone. Quello strumento digitale così presente nella vita di tutti e ricco di tante app di ogni tipo offre la possibilità di partecipare al gioco online, e controllare le vincite di qualsiasi categoria di premio. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 154 del SuperEnalotto di venerdì 26 settembre 2025 è: 2, 17, 23, 39, 58, 82. Numero Jolly 75, Numero SuperStar 6. SuperEnalotto, le vincite di oggi E' ancora un'estrazione che lascia a bocca asciutta chi aspetta l'uscita del punto "6" per ottenere la grande vincita del Jackpot o anche solo il punto "5+" sempre munifico con i fortunati giocatori. Ci pensa il punto "5" ad aprire la serie delle categorie di vincita e a distribuire euro ai giocatori di tutta Italia. Il punto "5" infatti oggi vale 24.949,97 euro per cinque giocatori che lo vedono apparire sulle proprie schedine. Per quanto riguarda il Numero SuperStar un solo giocatore centra il punto "4 Stella" totalizzando 26.037,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot vale 57 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 27 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 27 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Il piacere di tenere tutto in ordine, sotto controllo. Senza perdere tempo, senza fatica, facilmente. E, parlando del SuperEnalotto, senza perdere le schedine cartacee in tasche, borse, cassetti o ovunque sia possibile smarrirle. Il SuperEnalotto offre la possibilità di evitare la perdita della schedina grazie al gioco online, che consente anche di controllare le vincite di qualsiasi categoria di premio. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 153 del SuperEnalotto di giovedì 25 settembre 2025 è: 11, 19, 36, 41, 65, 82. Numero Jolly 17, Numero SuperStar 15. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non c'è ancora quel punto "6" che farebbe aggiudicare il Jackpot, né si sa quando ci sarà. Ma per logica se dovesse uscire è chiaro che ad ogni nuova estrazione ci stiamo avvicinando sempre più. Neanche il punto "5+" appare all'orizzonte. Allora ci pensa il punto "5" a consegnare a cinque giocatori la cifra di 32.536,27 euro. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a sorridere a due giocatori che totalizzano 32.594,00 euro. Per l'estrazione di domani il nuovo Jackpot a disposizione è di 56,2 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 26 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 26 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.