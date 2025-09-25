SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 153 di giovedì 25 settembre 2025

Il piacere di tenere tutto in ordine, sotto controllo. Senza perdere tempo, senza fatica, facilmente. E, parlando del SuperEnalotto, senza perdere le schedine cartacee in tasche, borse, cassetti o ovunque sia possibile smarrirle.

Il SuperEnalotto offre la possibilità di evitare la perdita della schedina grazie al gioco online, che consente anche di controllare le vincite di qualsiasi categoria di premio.

E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!

La combinazione vincente del concorso numero 153 del SuperEnalotto di giovedì 25 settembre 2025 è: 11, 19, 36, 41, 65, 82. Numero Jolly 17, Numero SuperStar 15.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Non c'è ancora quel punto "6" che farebbe aggiudicare il Jackpot, né si sa quando ci sarà. Ma per logica se dovesse uscire è chiaro che ad ogni nuova estrazione ci stiamo avvicinando sempre più. Neanche il punto "5+" appare all'orizzonte. Allora ci pensa il punto "5" a consegnare a cinque giocatori la cifra di 32.536,27 euro. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a sorridere a due giocatori che totalizzano 32.594,00 euro. Per l'estrazione di domani il nuovo Jackpot a disposizione è di 56,2 milioni di euro.

Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 26 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.

Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 26 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.