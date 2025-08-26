SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 136 di martedì 26 agosto 2025
Estrazione senza giocatori che si portano via il Jackpot, il quale quindi continua a crescere, per la mancata uscita del punto "6". Anche il punto "5+" non assegna premi per mancanza di indovinatori. Si avvicina la fine di agosto, questa settimana ci porta al cambio pagina di calendario.
Una singola schedina cartacea giocata del SuperEnalotto misura pochi centimetri, in pratica un foglietto. Ma se si immagina il volume di giocate ad ogni concorso, la quantità di carta assume dimensioni veramente notevoli.
Per salvaguardare l'ambiente, sia nella fase di approvvigionamento di carta necessaria per stampare le schedine sia nello smaltimento dei rifiuti il gioco online è l'ideale: consente una digitalizzazione comoda, facilitando anche la riscossione di qualsiasi cifra vinta.
E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 136 del SuperEnalotto di martedì 26 agosto 2025 è: 12, 23, 25, 34, 41, 63. Numero Jolly 21, Numero SuperStar 20.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Sul podio delle vincite più alte ci sono quattro giocatori che si sono ritrovati sulle rispettive schedine la combinazione del punto "5". I quattro totalizzano in questo modo 40.032,50 euro. Per quanto riguarda invece le vicende legate al Numero SuperStar, troviamo un solo giocatore con il punto "4 Stella" che si aggiudica 29.618,00 euro.
Intanto il Jackpot prosegue la sua ascesa, arrivando per la prossima estrazione a 43,5 milioni di euro.
Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 28 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 28 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si chiude un'altra settimana senza il punto "6", assenza copiata anche dal punto "5+" che nessuno ha indovinato. Il Jackpot quindi continua la sua per ora inarrestabile ascesa ma come sempre le vincite nelle varie categorie di premio da controllare sono tantissime.
Il SuperEnalotto è un concorso che presenta numerose categorie di premio, una questione che si propone al giocatore anche quando deve controllare la sua schedina. Per essere certi di avere il controllo perfetto in una frazione di secondo il gioco online è l'ideale: consente una partecipazione al gioco comoda e facilita anche la riscossione di qualsiasi cifra vinta. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 135 del SuperEnalotto di sabato 23 agosto 2025 è: 5, 29, 40, 47, 52, 80. Numero Jolly 4, SuperStar 61. SuperEnalotto, le vincite di oggi Chi aspettava il punto "6" non può far altro che continuare nell'attesa di questa evenienza, chi sperava almeno in un ricco punto "5+" anche. Questa sera questi due punti non si sono fatti vedere. Con il punto "5" invece ci sono sei giocatori che totalizzano 28.225,96 euro. Al Numero SuperStar è solo il punto "3 Stella" che premia i vincitori con il punto più alto uscito. Per settantatré giocatori l'incasso è di 2.690,00 euro. Intanto il Jackpot prosegue la sua ascesa, arrivando per la prossima estrazione a 42,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 26 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 26 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Emilia-Romagna e Trentino sono le due regioni che questa sera vengono illuminate da un punto "5+" di tutto rispetto. Da questa notizia si ricava che il punto "6" non è stato indovinato da nessuno e quindi il Jackpot prosegue nella sua crescita quanto meno fino alla prossima estrazione di domani.
Che differenza c'è tra una schedina cartacea giocata in ricevitoria e una schedina digitale giocata online? Ai fini del gioco nessuna, nel senso che il regolamento, le vincite, i premi sono perfettamente uguali. Ma al SuperEnalotto il gioco online offre una serie di vantaggi di comodità per il giocatore che cominciano dalla praticità: il partecipare quando e da dove si vuole. Oltre a tanti altri tutti da scoprire. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 134 del SuperEnalotto di venerdì 22 agosto 2025 è: 7, 25, 38, 39, 66, 69. Numero Jolly 17, Numero SuperStar 24. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto "5+" stasera è uscito con la solita imprevedibilità che gli è propria. E, in assenza del punto "6" ancora atteso invano, è andato a trovare due giocatori in due località molto diverse e lontane tra loro. Con il punto "5+" due giocatori quindi totalizzano 183.771,32 euro a ORAGA DI FASSA (TN) presso il punto vendita EUROLUCE WM S.R.L. situato in STRADA DA MOLIN, 31 e a CESENA (FC) presso il punto vendita TABACCHI & CO situato in VIA UNGARETTI, 282. Al Numero SuperStar troviamo tre giocatori che con il punto "4 Stella" si aggiudicano 26.407,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 41,9 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 23 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 23 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non è stasera che si interrompe l'assenza del punto "6"; la quale dura da tre mesi e un giorno. Non c'è neanche il punto "5+" a destare l'attenzione sull'estrazione da parte dei non giocatori. Ma i veri intenditori del SuperEnalotto invece sanno che i premi sono tantissimi, e intanto il Jackpot continua inesorabilmente a salire.
Dalla poltrona preferita, o dalla sdraio, dall'amaca, o dal materassino. Eh sì, si può partecipare al SuperEnalotto da ogni posto dove si intende stare. Il SuperEnalotto con il gioco online offre un vantaggio importante anche per questo motivo. Perché la rete supera le barriere dello spazio e, invece di doversi recare fisicamente a giocare la schedina cartacea, fa apparire ai giocatori tutto più comodo su smartphone o tablet. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 133 del SuperEnalotto di giovedì 21 agosto 2025 è: 49, 56, 57, 61, 62, 86. Numero Jolly 16, SuperStar 53 SuperEnalotto, le vincite di oggi Niente milioni o centinaia di migliaia di euro tutte insieme questa sera. Perché mancano i punti che quando escono consentono queste vincite ad alcuni fortunati. C'è invece un punto "5" che per cinque giocatori vale 30.880,75 euro. Mentre invece per quanto riguarda il Numero SuperStar con il punto "4 Stella" due giocatori totalizzano 48.403,00 euro. Prosegue domani la caccia al raro punto "6". Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 41,4 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 22 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 22 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
La luce dell'attenzione per le vincite di questa sera si accende in Lombardia, in un piccolo ma caratteristico centro. Non si tratta del punto "6", assente da tempo, né del punto "5+". Il Jackpot aggiunge ancora una bella somma al suo totale e continua la sua crescita
Giocare responsabilmente significa consapevolmente, significa con capacità di controllo, rendendosi bene conto di quello che si sta facendo. Il SuperEnalotto con il gioco online offre un vantaggio importante anche in questa utile funzione. Perché consente di impostare i limiti di spesa e insieme controllare comodamente i risultati delle giocate. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 132 del SuperEnalotto di martedì 19 agosto 2025 è: 5, 10, 51, 62, 77, 81. Numero Jolly 74, SuperStar 58. SuperEnalotto, le vincite di oggi Sempre più lontano l'ultimo punto "6" visto in questo gioco, nel frattempo sono stati veramente tanti gli euro che hanno preso migliaia e migliaia di vie diverse in tantissimi comuni d'Italia. Assente anche il punto "5+", è un punto "5" importante a fare notizia. Se l'aggiudica una schedina vincente giocata a UGGIATE-TREVANO (CO) presso il punto vendita BAR situato in VIA VITTORIO VENETO, 12 che fa vincere 132.347,93 euro. Al Numero SuperStar il più alto è il punto "3 Stella" indovinato da novantandue giocatori che totalizzano 2.189,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 40,7 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 21 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 21 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nell'estrazione in cui il Jackpot supera i 40 milioni di euro, non è stato indovinato il punto "6". Ed anche il punto "5+" risulta assente dal concorso odierno. Questa estrazione eccezionale del lunedì recupera quella di sabato scorso la quale, a sua volta, sostituiva quella del giorno prima, venerdì 15 agosto, giorno festivo.
L'ordine, per quanto riguarda documenti e ricevute importanti, è per tutti di vitale importanza. I fogli di carta rischiano di essere smarriti e deteriorati. Due eventi che non possono accadere ai documenti digitalizzati. Anche per questo il SuperEnalotto con il gioco online offre un vantaggio importante nel conservare e poter controllare in ogni istante le schedine giocate via smartphone o tablet. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 131 del SuperEnalotto di lunedì 18 agosto 2025 è: 5, 19, 58, 59, 83, 87. Numero Jolly 10, Numero SuperStar 32. SuperEnalotto, le vincite di oggi La comunicazione delle vincite di oggi del SuperEnalotto parte dal punto "5" che è stato indovinato da tre giocatori i quali totalizzano la somma di 37.418,27 euro. Per quanto riguarda il Numero Superstar - nella prima delle cinque estrazioni di questa settimana - troviamo un solo giocatore che con il punto "4 Stella" si aggiudica 28.284,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 40,1 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 19 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 19 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.