Numeri vincenti del SuperEnalotto del 29 marzo 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 27 marzo 2025

Estrazione favorevole al Numero SuperStar per quanto riguarda il punto più alto indovinato. Il jackpot si avvicina ai 12 milioni di euro.

L'estrazione di questa sera registra l'assenza del punto '6' - non indovinato da nessuno da una settimana a questa parte - quando è stata centrata l'ultima sestina vincente - e la concomitante assenza del punto '5+'. La seconda estrazione della settimana vede un Numero SuperStar che premia il punto più alto con una vincita maggiore e l'ennesimo passo in avanti del jackpot. Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 49 del SuperEnalotto di giovedì 27 marzo: 28, 35, 43, 45, 64, 85. Numero Jolly 13, SuperStar 35. SuperEnalotto, le vincite di oggi Quarantanovesimo concorso dell'anno che vede ancora il Numero SuperStar con la vincita più rilevante della serata. Mentre il punto '5' è stato indovinato da nove giocatori che totalizzano in questo modo 18.531,35 euro; al Numero SuperStar, in assenza dei punti maggiori, è il punto '4 Stella' ad aggiudicare 42.261,00 euro all'unico giocatore che è stato in grado di centrarlo. Il jackpot si porta a quota 11,8 milioni di euro disponibili per il prossimo concorso in caso di sestina vincente. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 28 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore. Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.