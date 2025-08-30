SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 139 di sabato 30 agosto 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 134 di venerdì 22 agosto 2025

Emilia-Romagna e Trentino sono le due regioni che questa sera vengono illuminate da un punto "5+" di tutto rispetto. Da questa notizia si ricava che il punto "6" non è stato indovinato da nessuno e quindi il Jackpot prosegue nella sua crescita quanto meno fino alla prossima estrazione di domani.

Che differenza c'è tra una schedina cartacea giocata in ricevitoria e una schedina digitale giocata online? Ai fini del gioco nessuna, nel senso che il regolamento, le vincite, i premi sono perfettamente uguali. Ma al SuperEnalotto il gioco online offre una serie di vantaggi di comodità per il giocatore che cominciano dalla praticità: il partecipare quando e da dove si vuole. Oltre a tanti altri tutti da scoprire. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 134 del SuperEnalotto di venerdì 22 agosto 2025 è: 7, 25, 38, 39, 66, 69. Numero Jolly 17, Numero SuperStar 24. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto "5+" stasera è uscito con la solita imprevedibilità che gli è propria. E, in assenza del punto "6" ancora atteso invano, è andato a trovare due giocatori in due località molto diverse e lontane tra loro. Con il punto "5+" due giocatori quindi totalizzano 183.771,32 euro a ORAGA DI FASSA (TN) presso il punto vendita EUROLUCE WM S.R.L. situato in STRADA DA MOLIN, 31 e a CESENA (FC) presso il punto vendita TABACCHI & CO situato in VIA UNGARETTI, 282. Al Numero SuperStar troviamo tre giocatori che con il punto "4 Stella" si aggiudicano 26.407,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 41,9 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 23 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 23 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.