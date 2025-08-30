SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 139 di sabato 30 agosto 2025
Agosto, parlando di SuperEnalotto, va in archivio con un'ultima interessante estrazione. Se è vero che manca il punto "6", il punto "5" premia due giocatori in Lombardia e uno in Campania. Ne consegue, dall'assenza del punto", che il Jackpot continua a salire senza sosta.
Gli amanti delle statistiche si nutrono di dati, di numeri. Nei concorsi come il SuperEnalotto c'è chi studia le uscite dei numeri, le frequenze, i ritardi e tanto altro.
Aldilà delle statistiche c'è chi trova comodo controllare tutte le uscite per verificare eventuali vittorie, e questo è uno dei tanti vantaggi del gioco online del SuperEnalotto: comodità di partecipazione prima e dopo l'estrazione.
E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 139 del SuperEnalotto di sabato 30 agosto 2025 è: 30, 43, 46, 62, 73, 90. Numero Jolly 35, Numero SuperStar 73.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
La notizia dell'estrazione odierna comincia dal punto "5" in poi. Con questo risultato tre giocatori totalizzano 58.934,79 euro. Le relative giocate sono state fatte a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI CAFFÉ DIAMANTE situato in VIA OLONA, 12; a LECCO (LC) presso il punto vendita CAFFE' DEL BORGO DI XU SHULI situato in VIA REDIPUGLIA, 2; e a NAPOLI (NA) presso il punto vendita ANATRELLA SALVATORE situato in CALATA PONTE DI CASANOVA, 40A. Per quanto riguarda il Numero SuperStar sono ben centodiciassette i giocatori che con il punto "3 Stella" si aggiudicano 3.502,00 euro.
Intanto il Jackpot prosegue la sua crescita, arrivando per la prossima estrazione a 45,7 milioni di euro.
Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 2 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 2 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Agosto, parlando di SuperEnalotto, va in archivio con un'ultima interessante estrazione. Se è vero che manca il punto "6", il punto "5" premia due giocatori in Lombardia e uno in Campania. Ne consegue, dall'assenza del punto", che il Jackpot continua a salire senza sosta.
Gli amanti delle statistiche si nutrono di dati, di numeri. Nei concorsi come il SuperEnalotto c'è chi studia le uscite dei numeri, le frequenze, i ritardi e tanto altro. Aldilà delle statistiche c'è chi trova comodo controllare tutte le uscite per verificare eventuali vittorie, e questo è uno dei tanti vantaggi del gioco online del SuperEnalotto: comodità di partecipazione prima e dopo l'estrazione. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 139 del SuperEnalotto di sabato 30 agosto 2025 è: 30, 43, 46, 62, 73, 90. Numero Jolly 35, Numero SuperStar 73. SuperEnalotto, le vincite di oggi La notizia dell'estrazione odierna comincia dal punto "5" in poi. Con questo risultato tre giocatori totalizzano 58.934,79 euro. Le relative giocate sono state fatte a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI CAFFÉ DIAMANTE situato in VIA OLONA, 12; a LECCO (LC) presso il punto vendita CAFFE' DEL BORGO DI XU SHULI situato in VIA REDIPUGLIA, 2; e a NAPOLI (NA) presso il punto vendita ANATRELLA SALVATORE situato in CALATA PONTE DI CASANOVA, 40A. Per quanto riguarda il Numero SuperStar sono ben centodiciassette i giocatori che con il punto "3 Stella" si aggiudicano 3.502,00 euro. Intanto il Jackpot prosegue la sua crescita, arrivando per la prossima estrazione a 45,7 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 2 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 2 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non ci sono novità per quanto riguarda il punto "6" assente anche oggi ma che porta l'entità del Jackpot a ridosso dei 45 milioni di euro. L'ottavo mese dell'anno è alla sua penultima estrazione all'inizio di un weekend che riporterà molta gente a casa.
Quando si gioca la schedina del SuperEnalotto presso un esercizio convenzionato, la presenza fisica del giocatore potrebbe dare luogo - in caso di vincita - alla sua identificazione da parte dei compresenti alla giocata, magari habitué del locale stesso. Tra i tanti vantaggi del gioco online del SuperEnalotto c'è anche la discrezione, la riservatezza, la non riconoscibilità fisica del giocatore. Quindi una protezione dei dati che tutela maggiormente la privacy del partecipante. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 138 del SuperEnalotto di venerdì 29 agosto 2025 è: 18, 22, 32, 34, 52, 56. Numero Jolly 62, SuperStar 45. SuperEnalotto, le vincite di oggi Se non esce domani sera il punto "6", anche in questo mese la sua assenza si fa notare per la terza volta di seguito.L'ultimo jackpot assegnato infatti risale allo scorso maggio. Anche il punto "5+" non è stato indovinato. Quindi il punto "5" vale 30.161,69 euro per quattro fortunati giocatori. Sul fronte del Numero SuperStar il punto "4 Stella" aggiudica all'unico vincitore la somma di 34.100,00 euro. Intanto il Jackpot prosegue la sua crescita, arrivando per la prossima estrazione a 44,9 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 30 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 30 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Terz'ultima estrazione di agosto, mese agli sgoccioli, ed è il punto "5" che stasera fa parzilamente dimenticare l'assenza odierna dei punti "6" e punti "5+". Si avvicinano gli ultimi quattro mesi dell'anno, un anno fin qui avaro di punti "6" ma estremamente prodigo di vincite in tutti gli altri punti. E sono tanti.
"Dove vuoi, quando vuoi" questo sembra essere il claim del gioco online del SuperEnalotto. Ma anche così è riduttivo, ci sarebbe da aggiungere almeno il "quanto vuoi", oltre ad altri importanti vantaggi. SuperEnalotto, nella versione completamente digitale di partecipazione, può veramente essere comodo e personalizzato; con pochi click si può creare il proprio account di gioco e controllare tutta l'attività. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 137 del SuperEnalotto di giovedì 28 agosto 2025 è: 56, 59, 64, 67, 72, 78. Numero Jolly 51, Numero SuperStar 86. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue l'assenza di lungo corso del punto "6", ed anche quella del punto "5+", leggermente più presente ma non così tanto quanto vorrebbero i giocatori. Il Punto "5" è attinto oggi da due giocatori che totalizzano 78.351,89 euro con giocate effettuate a PADOVA (PD) presso il punto vendita TABACCHI RIZZI situato in VIA PIETRO BEMBO, 26 e a FIASTRA (MC) presso il punto vendita BAR TABACCHI VALLESI situato in VIA CIRONVALLAZIONE DEL LAGO, 41 B. Sul fronte del Numero SuperStar è il punto "3 Stella" il più alto, e ciò significa per settanta gioctaori portare a casa 3.646,00 euro. Intanto il Jackpot prosegue la sua ascesa, arrivando per la prossima estrazione a 44,1 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 29 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 29 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Estrazione senza giocatori che si portano via il Jackpot, il quale quindi continua a crescere, per la mancata uscita del punto "6". Anche il punto "5+" non assegna premi per mancanza di indovinatori. Si avvicina la fine di agosto, questa settimana ci porta al cambio pagina di calendario.
Una singola schedina cartacea giocata del SuperEnalotto misura pochi centimetri, in pratica un foglietto. Ma se si immagina il volume di giocate ad ogni concorso, la quantità di carta assume dimensioni veramente notevoli. Per salvaguardare l'ambiente, sia nella fase di approvvigionamento di carta necessaria per stampare le schedine sia nello smaltimento dei rifiuti il gioco online è l'ideale: consente una digitalizzazione comoda, facilitando anche la riscossione di qualsiasi cifra vinta. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 136 del SuperEnalotto di martedì 26 agosto 2025 è: 12, 23, 25, 34, 41, 63. Numero Jolly 21, Numero SuperStar 20. SuperEnalotto, le vincite di oggi Sul podio delle vincite più alte ci sono quattro giocatori che si sono ritrovati sulle rispettive schedine la combinazione del punto "5". I quattro totalizzano in questo modo 40.032,50 euro. Per quanto riguarda invece le vicende legate al Numero SuperStar, troviamo un solo giocatore con il punto "4 Stella" che si aggiudica 29.618,00 euro. Intanto il Jackpot prosegue la sua ascesa, arrivando per la prossima estrazione a 43,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 28 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 28 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si chiude un'altra settimana senza il punto "6", assenza copiata anche dal punto "5+" che nessuno ha indovinato. Il Jackpot quindi continua la sua per ora inarrestabile ascesa ma come sempre le vincite nelle varie categorie di premio da controllare sono tantissime.
Il SuperEnalotto è un concorso che presenta numerose categorie di premio, una questione che si propone al giocatore anche quando deve controllare la sua schedina. Per essere certi di avere il controllo perfetto in una frazione di secondo il gioco online è l'ideale: consente una partecipazione al gioco comoda e facilita anche la riscossione di qualsiasi cifra vinta. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 135 del SuperEnalotto di sabato 23 agosto 2025 è: 5, 29, 40, 47, 52, 80. Numero Jolly 4, SuperStar 61. SuperEnalotto, le vincite di oggi Chi aspettava il punto "6" non può far altro che continuare nell'attesa di questa evenienza, chi sperava almeno in un ricco punto "5+" anche. Questa sera questi due punti non si sono fatti vedere. Con il punto "5" invece ci sono sei giocatori che totalizzano 28.225,96 euro. Al Numero SuperStar è solo il punto "3 Stella" che premia i vincitori con il punto più alto uscito. Per settantatré giocatori l'incasso è di 2.690,00 euro. Intanto il Jackpot prosegue la sua ascesa, arrivando per la prossima estrazione a 42,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 26 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 26 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Emilia-Romagna e Trentino sono le due regioni che questa sera vengono illuminate da un punto "5+" di tutto rispetto. Da questa notizia si ricava che il punto "6" non è stato indovinato da nessuno e quindi il Jackpot prosegue nella sua crescita quanto meno fino alla prossima estrazione di domani.
Che differenza c'è tra una schedina cartacea giocata in ricevitoria e una schedina digitale giocata online? Ai fini del gioco nessuna, nel senso che il regolamento, le vincite, i premi sono perfettamente uguali. Ma al SuperEnalotto il gioco online offre una serie di vantaggi di comodità per il giocatore che cominciano dalla praticità: il partecipare quando e da dove si vuole. Oltre a tanti altri tutti da scoprire. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 134 del SuperEnalotto di venerdì 22 agosto 2025 è: 7, 25, 38, 39, 66, 69. Numero Jolly 17, Numero SuperStar 24. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto "5+" stasera è uscito con la solita imprevedibilità che gli è propria. E, in assenza del punto "6" ancora atteso invano, è andato a trovare due giocatori in due località molto diverse e lontane tra loro. Con il punto "5+" due giocatori quindi totalizzano 183.771,32 euro a ORAGA DI FASSA (TN) presso il punto vendita EUROLUCE WM S.R.L. situato in STRADA DA MOLIN, 31 e a CESENA (FC) presso il punto vendita TABACCHI & CO situato in VIA UNGARETTI, 282. Al Numero SuperStar troviamo tre giocatori che con il punto "4 Stella" si aggiudicano 26.407,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 41,9 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 23 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 23 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.