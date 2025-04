Numeri vincenti del SuperEnalotto del 5 aprile 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 4 aprile 2025

Venerdì di estrazione più favorevole al Numero SuperStar, ma in ogni caso quote sempre interessanti. Il jackpot fa un grande passo avanti.

La sorte non ha preparato una vincita di gran rilievo quale sarebbe stata quella del punto '6' che porta via il jackpot. Assente anche il punto '5+' ma non per questo le vincite dei punti '5' e '4 Stella' si rivelano meno interessanti. Da un'estrazione all'altra il jackpot sale di altri ottocentomila euro, ancora assegnabili in corso di settimana dato che domani è l'ultimo concorso della serie di quattro da martedì scorso. Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 54 del SuperEnalotto di venerdì 4 aprile: 42, 51, 71, 77, 80, 82. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 5. SuperEnalotto, le vincite di oggi Mancano all'appello il punto '6', manifestatosi una volta sola quest'anno quindici giorni fa, e il punto '5+' anche lui raro a vedersi. Il punto '5' oggi è stato correttamente indovinato da quattro giocatori che in questo modo totalizzano la somma di 32.167,65 euro. Al Numero SuperStar è il punto '4 Stella', mancandone di più alti, ad assegnare all'unico giocatore vincente 43.159,00 euro. Pesa di più il jackpot per la prossima estrazione che vale 15,8 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 5 aprile del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore. Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.