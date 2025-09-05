SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 142 di venerdì 5 settembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 137 di giovedì 28 agosto 2025

Terz'ultima estrazione di agosto, mese agli sgoccioli, ed è il punto "5" che stasera fa parzilamente dimenticare l'assenza odierna dei punti "6" e punti "5+". Si avvicinano gli ultimi quattro mesi dell'anno, un anno fin qui avaro di punti "6" ma estremamente prodigo di vincite in tutti gli altri punti. E sono tanti.

"Dove vuoi, quando vuoi" questo sembra essere il claim del gioco online del SuperEnalotto. Ma anche così è riduttivo, ci sarebbe da aggiungere almeno il "quanto vuoi", oltre ad altri importanti vantaggi. SuperEnalotto, nella versione completamente digitale di partecipazione, può veramente essere comodo e personalizzato; con pochi click si può creare il proprio account di gioco e controllare tutta l'attività. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 137 del SuperEnalotto di giovedì 28 agosto 2025 è: 56, 59, 64, 67, 72, 78. Numero Jolly 51, Numero SuperStar 86. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue l'assenza di lungo corso del punto "6", ed anche quella del punto "5+", leggermente più presente ma non così tanto quanto vorrebbero i giocatori. Il Punto "5" è attinto oggi da due giocatori che totalizzano 78.351,89 euro con giocate effettuate a PADOVA (PD) presso il punto vendita TABACCHI RIZZI situato in VIA PIETRO BEMBO, 26 e a FIASTRA (MC) presso il punto vendita BAR TABACCHI VALLESI situato in VIA CIRONVALLAZIONE DEL LAGO, 41 B. Sul fronte del Numero SuperStar è il punto "3 Stella" il più alto, e ciò significa per settanta gioctaori portare a casa 3.646,00 euro. Intanto il Jackpot prosegue la sua ascesa, arrivando per la prossima estrazione a 44,1 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 29 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 29 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.