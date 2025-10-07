SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 160 di martedì 7 ottobre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 159 di sabato 4 ottobre 2025

Nessuna sorpresa ai piani alti delle categorie di vincita del SuperEnalotto, perché né il punto "6" né il punto "5+" hanno avuto chi li ha messi in fila sulla propria schedina. Quindi, senza soluzione di continuità, continua da mesi a crescere il Jackpot, oggi alle soglie dei 61.

La comodità è un concetto in parte oggettivo in parte soggettivo. Oggettivamente limitare sforzi e movimenti nel fare qualcosa, avere il piano controllo e la sicurezza di quella cosa, poterla dosare a picimento è comodità Comoda è quindi la modalità di partecipazione al gioco online di SuperEnalotto che consente di giocare a questo concorso quando, quanto e dove si vuole. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 159 del SuperEnalotto di sabato 4 ottobre 2025 è: 48, 54, 61, 68, 79, 87. Numero Jolly 80, Numero SuperStar 45 SuperEnalotto, le vincite di oggi Non ci sono notizie di peso, anche questa sera, tipiche di quando escono il punto "6" o il punto "5+". Ed è quindi il consueto punto "5", raramente assente, a consegnare a cinque giocatori un premio di 37.940,08 euro. Va meglio, per quanto riguarda il Numero SuperStar, all'unico che indovina il punto "4 Stella" e si aggiudica 41.101,00 euro. Mentre inesorabilmente sale il Jackpot a quota 60,9 milioni di euro disponibili per eventuali punti "6" che dovessero apparire nella prossima estrazione della settimana che viene. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 7 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 7 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.