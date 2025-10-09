SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 161 di giovedì 9 ottobre 2025

Un'altra importante vincita si è verificata questa sera ma non è dovuta all'uscita del punto "6" e neanche del punto "5+". Se parliamo di "altra importante vincita" è perché a renderla effettiva è il punto "5" che spesso è il più alto dell'estrazione. Intanto il Jackpot cresce e attira sempre di più l'attenzione dei giocatori.

Non è difficile immaginare la comodità di partecipare al SuperEnalotto da qualsiasi luogo, magari seduti sulla poltrona più comoda a disposizione, con il tempo di scegliere con calma i numeri a cui affidare la speranza di vincita. Questo e molto altro è possibile grazie al gioco online di SuperEnalotto la modalità digitale che consente un'ampia serie di vantaggi tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 161 del SuperEnalotto di giovedì 9 ottobre 2025 è: 38, 49, 50, 54, 78, 82. Numero Jolly 90, Numero SuperStar 43 SuperEnalotto, le vincite di oggi Già annunciato sopra, parliamo allora del punto "5" vincente di oggi. Un punto che consegna nelle mani del fortunato giocatore la notevole cifra di 165.580,63 euro. E, a proposito del gioco online di cui si trattava sopra, la vincità è avvenuta grazie a una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza SISAL ENTERTAINMENT SPA. Per quanto riguarda il Numero SuperStar ci sono quattro giocatori che totalizzano 39.960,00 euro. Cresce allora il Jackpot per l'estrazione di domani sera arrivando a quota 62,4 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 10 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 10 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.