SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 161 di giovedì 9 ottobre 2025
Un'altra importante vincita si è verificata questa sera ma non è dovuta all'uscita del punto "6" e neanche del punto "5+". Se parliamo di "altra importante vincita" è perché a renderla effettiva è il punto "5" che spesso è il più alto dell'estrazione. Intanto il Jackpot cresce e attira sempre di più l'attenzione dei giocatori.
Non è difficile immaginare la comodità di partecipare al SuperEnalotto da qualsiasi luogo, magari seduti sulla poltrona più comoda a disposizione, con il tempo di scegliere con calma i numeri a cui affidare la speranza di vincita.
Questo e molto altro è possibile grazie al gioco online di SuperEnalotto la modalità digitale che consente un'ampia serie di vantaggi tutti da scoprire.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 161 del SuperEnalotto di giovedì 9 ottobre 2025 è: 38, 49, 50, 54, 78, 82. Numero Jolly 90, Numero SuperStar 43
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Già annunciato sopra, parliamo allora del punto "5" vincente di oggi. Un punto che consegna nelle mani del fortunato giocatore la notevole cifra di 165.580,63 euro. E, a proposito del gioco online di cui si trattava sopra, la vincità è avvenuta grazie a una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza SISAL ENTERTAINMENT SPA. Per quanto riguarda il Numero SuperStar ci sono quattro giocatori che totalizzano 39.960,00 euro. Cresce allora il Jackpot per l'estrazione di domani sera arrivando a quota 62,4 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 10 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 10 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Un'altra importante vincita si è verificata questa sera ma non è dovuta all'uscita del punto "6" e neanche del punto "5+". Se parliamo di "altra importante vincita" è perché a renderla effettiva è il punto "5" che spesso è il più alto dell'estrazione. Intanto il Jackpot cresce e attira sempre di più l'attenzione dei giocatori.
Nuova assenza del punto "6" cui si abbina anche l'assenza del punto "5+". E' quindi il punto "5" a ricoprire il ruolo di protagonista della serata insieme al punto "4 Stella". Intanto il Jackpot cresce e si avvicina ai 62 milioni di euro.
Nuova assenza del punto "6" cui si abbina anche l'assenza del punto "5+". E' quindi il punto "5" a ricoprire il ruolo di protagonista della serata insieme al punto "4 Stella". Intanto il Jackpot cresce e si avvicina ai 62 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso numero 160 del SuperEnalotto di martedì 7 ottobre 2025 è: 17, 21, 40, 56, 61, 79. Numero Jolly 87, SuperStar 85. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue ancora l'attesa di vedere uscire i punti più importanti di questo concorso. Dal 22 maggio, del punto "6" non si hanno notizie e questo consente al Jackpot di arrivare a quota 61,7 milioni di euro. La vincita più alta di stasera comunque è di tutto rilievo. Con il punto "5" due giocatori totalizzano 84.247,46 euro con giocate che arrivano da MONTEFIASCONE (VT) presso il punto vendita TABACCHERIA TAKAN situato in VIA CARDINAL SALOTTI, 52A; e da CARPANETO PIACENTINO (PC) presso il punto vendita TABACCHERIA DEVOTI situato in VIALE VITTORIA, 1B. Al Numero SuperStar con il punto "4 Stella" tre giocatori si aggiudicano 50.043,00 euro.. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 9 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nessuna sorpresa ai piani alti delle categorie di vincita del SuperEnalotto, perché né il punto "6" né il punto "5+" hanno avuto chi li ha messi in fila sulla propria schedina. Quindi, senza soluzione di continuità, continua da mesi a crescere il Jackpot, oggi alle soglie dei 61.
Nessuna sorpresa ai piani alti delle categorie di vincita del SuperEnalotto, perché né il punto "6" né il punto "5+" hanno avuto chi li ha messi in fila sulla propria schedina. Quindi, senza soluzione di continuità, continua da mesi a crescere il Jackpot, oggi alle soglie dei 61. La combinazione vincente del concorso numero 159 del SuperEnalotto di sabato 4 ottobre 2025 è: 48, 54, 61, 68, 79, 87. Numero Jolly 80, Numero SuperStar 45 SuperEnalotto, le vincite di oggi Non ci sono notizie di peso, anche questa sera, tipiche di quando escono il punto "6" o il punto "5+". Ed è quindi il consueto punto "5", raramente assente, a consegnare a cinque giocatori un premio di 37.940,08 euro. Va meglio, per quanto riguarda il Numero SuperStar, all'unico che indovina il punto "4 Stella" e si aggiudica 41.101,00 euro. Mentre inesorabilmente sale il Jackpot a quota 60,9 milioni di euro disponibili per eventuali punti "6" che dovessero apparire nella prossima estrazione della settimana che viene. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 7 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non è il punto "6" e non è nemmeno il punto "5+" quello che questa sera accende il SuperEnalotto di una grande vincita. E' un punto "5" uscito in Sicilia che fa felice un giocatore, così come saranno felici tutti i giocatori sapendo che per la prossima estrazione il Jackpot sale oltre quota 60.
Non è il punto "6" e non è nemmeno il punto "5+" quello che questa sera accende il SuperEnalotto di una grande vincita. E' un punto "5" uscito in Sicilia che fa felice un giocatore, così come saranno felici tutti i giocatori sapendo che per la prossima estrazione il Jackpot sale oltre quota 60. La combinazione vincente del concorso numero 158 del SuperEnalotto di venerdì 3 ottobre 2025 è: 2, 4, 69, 75, 79, 88. Numero Jolly 12, Numero SuperStar 7. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'ingresso nel mese di ottobre significa entrare nell'ultimo trimestre dell'anno e sperare che il punto "6" fin qui molto raro quest'anno si affacci di più alla ribalta del gioco. Con il punto "5" un unico fortunato giocatore totalizza 127.893,93 euro con una giocata proveniente da ACQUEDOLCI (ME) presso il punto vendita TABACCHERIA MAGGIORE VINCENZO situato in VIA RICCA SALERNO, 43. Al Numero SuperStar è il solito punto "4 Stella" che premia tre giocatori con 31.918,00 euro. Per la prossima estrazione il montepremi supera una quota importante portandosi a 60,1 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 4 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Calano le temperature un po' ovunque in Italia ma non cala l'attenzione per il SuperEnalotto. E' vero che stasera non sono usciti né il punto "6" nè il punto "5+" ma tutti i premi successivi sono sempre di una certa entità da scoprire. Il Jackpot si porta vicino a quota 60, una quota veramente interessante.
Calano le temperature un po' ovunque in Italia ma non cala l'attenzione per il SuperEnalotto. E' vero che stasera non sono usciti né il punto "6" nè il punto "5+" ma tutti i premi successivi sono sempre di una certa entità da scoprire. Il Jackpot si porta vicino a quota 60, una quota veramente interessante. La combinazione vincente del concorso numero 157 del SuperEnalotto di giovedì 2 ottobre 2025 è: 1, 21, 39, 42, 52, 89. Numero Jolly 6, Numero SuperStar 17. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non ci sono novità dai due punti più importanti, ossia il punto "6" e il punto "5+" che proseguono nella loro assenza. Mentre il punto "5" oggi vale 41.653,13 euro per i quattro giocatori che l'hanno indovinato. Al Numero SuperStar un solo giocatore totalizza 37.283,00 euro con il punto "4 Stella". Per la prossima estrazione di domani il punto "6" avrà a disposizione un Jackpot di 59,3 milioni di euro qualora qualcuno lo dovesse fortunatamente azzeccare. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 3 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Ultima estrazione del SuperEnalotto di settembre, proprio nell'ultimo giorno del mese. Il punto "6" non è stato indovinato da nessuno, così come il punto "5+". La prima di queste due cose determina automaticamente un'ulteriore ascesa del Jackpot per la prossima estrazione.
Ultima estrazione del SuperEnalotto di settembre, proprio nell'ultimo giorno del mese. Il punto "6" non è stato indovinato da nessuno, così come il punto "5+". La prima di queste due cose determina automaticamente un'ulteriore ascesa del Jackpot per la prossima estrazione. La combinazione vincente del concorso numero 156 del SuperEnalotto di martedì 30 settembre 2025 è: 5, 8, 71, 74, 77, 81. Numero Jolly 34, Numero SuperStar 70. SuperEnalotto, le vincite di oggi Settembre è il quarto mese, dopo giugno, luglio e agosto, nel quale il punto "6" non è apparso. E anche il punto "5+" in questo stesso periodo non si è visto molto. Questa sera il punto "5" è stato indovinato da sette giocatori che totalizzano 23.788,39 euro. Per quanto invece riguarda il Numero SuperStar sono due i giocatori che con il punto "4 Stella" vincoro la somma di 21.789,00 euro. Il Jackpot per la prossima estrazione, la prima del mese di ottobre, sale a quota 58,6 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l'app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 2 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.