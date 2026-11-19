SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 183 di sabato 14 novembre 2026



Si è conclusa la centottantatreesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 183 di sabato 14 novembre è la seguente: 26, 40, 49, 64, 66, 74. Numero Jolly 61, Numero SuperStar 5. SuperEnalotto, le vincite di oggi Con il concorso di oggi salgono a trentasette le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 95.536,15 euro. Le schedine vincenti sono state giocate a: PALERMO (PA) presso il punto vendita BAR FUELPOWER BAGHERIA situato in PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, SNC; e a CRESPINA LORENZANA (PI) presso il punto vendita EMPORIO GORI situato in VIA VITTORIO VENETO, 46 Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato tre schedine con un importo di 73.898,00 euro. Tutt'e tre le vincite sono state accompagnate anche da un punto "4"; la prima anche da tre punti "3 Stella". Questa giocata è stata effettuata a GENOVA (GE) presso il punto vendita RICEVITORIA LOTTO situato in SALITA SANTA CATERINA, 19 R. Le altre due a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI PONALE situato in VIA PONALE, 66; e a TRESIGNANA (FE) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA DELLA VITTORIA, 26 A. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 55,1 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà martedì 17 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 17 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.