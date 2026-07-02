SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 105 di giovedì 2 luglio 2026

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 100 di martedì 23 giugno 2026

Cento estrazioni quest'anno e il punto "6" non si è ancora visto. In realtà è assente da tredici mesi e, come spesso accade, accompagnato nella sua assenza anche dal punto "5+". Il primo semestre dell'anno, ossia la prima metà del 2026, si avvicina al termine. La caccia al tesoretto continua, per ora ha superato i 184 milioni di euro.

Monitorare attentamente le uscite familiari è essenziale per una gestione finanziaria sana. Ad esempio, assegnare una somma specifica per le giocate al SuperEnalotto, promuovendo così un approccio responsabile, è una pratica consigliata. Il SuperEnalotto con il gioco online mette proprio a disposizione questa caratteristica di partecipazione economicamente sostenibile, poiché la definizione di limiti di spesa rappresenta uno dei principali vantaggi di questa modalità di gioco E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 100 del SuperEnalotto di martedì 23 giugno 2026 è: 1, 12, 17, 27, 66, 84. Numero Jolly 61, Numero SuperStar 4. SuperEnalotto, le vincite di oggi Ancora nessuno quest'anno ha avuto la grande sorpresa di indovinare con precisione la sestina estratta. Quindi il punto "5" è centrato in varie combinazioni da nove giocatori che totalizzano 20.374,71 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar, come spesso accade, è il punto "4 Stella" a gratificare quattro giocatori con la vincita di 18.805,00 euro. Tra due giorni, per il prossimo concorso, il Jackpot varrà 184,2 milioni di euro; una somma, attuale record mondiale fra tutti i montepremi, che sarà di nuovo l'obiettivo numero uno dei giocatori del SuperEnalotto. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 25 giugno del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è al prossimo concorso del SuperEnalotto, giovedì 25 giugno 2026. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20: