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  • Numeri vincenti del SuperEnalotto del 14 novembre 2026
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SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 183 di sabato 14 novembre 2026

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14 Novembre 2026

Si è conclusa la centottantatreesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa.

Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni.

La combinazione vincente del concorso n. 183 di sabato 14 novembre è la seguente: 26, 40, 49, 64, 66, 74. Numero Jolly 61, Numero SuperStar 5.

Le vincite del concorso

Con il concorso di oggi salgono a trentasette le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 95.536,15 euro. Le schedine vincenti sono state giocate a: PALERMO (PA) presso il punto vendita BAR FUELPOWER BAGHERIA situato in PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, SNC; e a CRESPINA LORENZANA (PI) presso il punto vendita EMPORIO GORI situato in VIA VITTORIO VENETO, 46 Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato tre schedine con un importo di 73.898,00 euro. Tutt'e tre le vincite sono state accompagnate anche da un punto "4"; la prima anche da tre punti "3 Stella". Questa giocata è stata effettuata a GENOVA (GE) presso il punto vendita RICEVITORIA LOTTO situato in SALITA SANTA CATERINA, 19 R. Le altre due a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI PONALE situato in VIA PONALE, 66; e a TRESIGNANA (FE) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA DELLA VITTORIA, 26 A. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 55,1 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà martedì 17 novembre.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 17 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.

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SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 183 di sabato 14 novembre 2026


Si è conclusa la centottantatreesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 183 di sabato 14 novembre è la seguente: 26, 40, 49, 64, 66, 74. Numero Jolly 61, Numero SuperStar 5. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentasette le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 95.536,15 euro. Le schedine vincenti sono state giocate a: PALERMO (PA) presso il punto vendita BAR FUELPOWER BAGHERIA situato in PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, SNC; e a CRESPINA LORENZANA (PI) presso il punto vendita EMPORIO GORI situato in VIA VITTORIO VENETO, 46 Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato tre schedine con un importo di 73.898,00 euro. Tutt'e tre le vincite sono state accompagnate anche da un punto "4"; la prima anche da tre punti "3 Stella". Questa giocata è stata effettuata a GENOVA (GE) presso il punto vendita RICEVITORIA LOTTO situato in SALITA SANTA CATERINA, 19 R. Le altre due a MILANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI PONALE situato in VIA PONALE, 66; e a TRESIGNANA (FE) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA DELLA VITTORIA, 26 A. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 55,1 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà martedì 17 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 17 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.

date_range 14 Novembre 2026
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SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 182 di venerdì 13 novembre 2026


Si è conclusa la centottantaduesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 182 di venerdì 13 novembre è la seguente: 23, 24, 55, 56, 82, 86. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 38. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentasei le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 33.221,64 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 65.794,00 euro. Le giocate vincenti sono state effettuate a PADERNO DUGNANO (MI) presso il punto vendita BAR TABACCHI SIRIO situato in VIA CUSTOZA, 39 e a MESSINA (ME) presso il punto vendita TABACCHI N. 49 situato in VIA PALERMO, 142. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 53,4 milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà sabato 14 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 14 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.

date_range 13 Novembre 2026
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SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 181 di giovedì 12 novembre 2026


Si è conclusa la centottantunesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 181 di giovedì 12 novembre è la seguente: 3, 12, 32, 63, 79, 82. Numero Jolly 83, Numero SuperStar 19. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentacinque le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da cinque appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 23.079,92 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato una schedina con un importo di 49.421,00 euro.  Il montepremi per il prossimo concorso sale a 53,4 milioni di euro. La prossima estrazione, terza della settimana, si terrà venerdì 13 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 13 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.

date_range 12 Novembre 2026
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SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 180 di martedì 10 novembre 2026


Si è conclusa la centottantesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 180 di martedì 10 novembre è la seguente: 47, 73, 74, 78, 82, 90. Numero Jolly 4, Numero SuperStar 64 Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentaquattro le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da sei appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 27.740,79 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 48.009,00 euro ciascuna.  Il montepremi per il prossimo concorso sale a 51,2 milioni di euro. La prossima estrazione, prima della prossima settimana, si terrà giovedì 12 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 12 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.

date_range 10 Novembre 2026
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SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 179 di sabato 7 novembre 2026


Si è conclusa la centosettantanovesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, quasi due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 179 di sabato 7 novembre è la seguente: 38, 41, 54, 59, 80, 85. Numero Jolly 50, Numero SuperStar 39. Le vincite del concorso Con il concorso di oggi salgono a trentatré le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da due appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 95.416,89 euro, grazie a giocate effettuate a: MILANO (MI) presso il punto vendita RIGON PATRIZIA situato in VIA VIGEVANO, 33; e a BAGHERIA (PA) presso il punto vendita BAR TABACCHI LA CARAVELLA situato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANGOLO V D'AMICO, 58. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato quattro schedine con un importo di 69.589,00 euro ciascuna. Le schedine - comprensive anche di un punto "4 Stella" l'una - sono state convalidate a: BERGAMO (BG) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA ZANICA, 20 C; a ROMA (RM) presso il punto vendita COLLI D'ORO CAFFE' situato in VIA VALBONDIONE, 96; a VIGGIANO (PZ) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in PIAZZA PLEBISCITO, 12; a SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) presso il punto vendita TABACCHI SCIGLIANO situato in VIALE DELLA REGIONE, 124. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 51,2 milioni di euro. La prossima estrazione, prima della prossima settimana, si terrà martedì 10 novembre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 10 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.

date_range 7 Novembre 2026
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SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 178 di venerdì 6 novembre 2026


Si è conclusa la centosettantottesima estrazione dell’anno, ma anche in questa occasione non è stata realizzata la combinazione vincente che consentirebbe l’assegnazione del montepremi in palio. L’ultima vincita con punti “6” risale all'11 settembre 2026, quasi due mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato alcuni appassionati grazie alle vincite con punti “5+” e, in particolare, ai molteplici punti “5” assegnati nelle varie estrazioni. La combinazione vincente del concorso n. 178 di venerdì 6 novembre è la seguente: 5, 20, 28, 47, 50, 6. Numero Jolly 87, Numero SuperStar 14 SuperEnalotto, le vincite di oggi Con il concorso di oggi salgono a trentadue le estrazioni consecutive senza assegnazione del premio del “6”, con il montepremi che continua a crescere. Il premio destinato ai punti “5” è stato vinto da quattro appassionati, ciascuno dei quali ha ottenuto una vincita di 32.961,39 euro. Importanti vincite anche grazie al numero SuperStar: la combinazione più alta di giornata è il punto “4 Stella”, che ha premiato due schedine con un importo di 49.856,00 euro ciascuna. Il montepremi per il prossimo concorso sale a 51,2 milioni di euro milioni di euro. La prossima estrazione, ultima della settimana, si terrà domani sera. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 7 novembre del SuperEnalotto? Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.

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