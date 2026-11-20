SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 84.847,83€ complessivi
Centrati 2 punti 5, 5 punti 4, 4 punti 3 e 12 punti 2 da capogiro! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Bacheca dei Sistemi
📅 cc. n° 185 di giovedì 19/11/26
🎯2 punti 5, 5 punti 4, 4 punti 3 e 12 punti 2
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 185 di giovedì 19 novembre è stata conseguita una vincita con 2 punti 5, 5 punti 4, 4 punti 3 e 12 punti 2 da 84.847,83€ complessivi.
Diviso in 24 cedole a caratura da 7€, ciascuna vince 3.535,32€. Delle cedole vincenti, 15 cedole sono state acquistate dai clienti del punto vendita Sisal Bar Michela Santonicola situato in Via Provinciale Nocera Sarno, 32 a Nocera Inferiore (SA), mentre le restanti quote sono state distribuite e vendute presso altri punti vendita in tutta Italia.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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Centrati 2 punti 5, 5 punti 4, 4 punti 3 e 12 punti 2 da capogiro! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.
A Genova (GE) sono stati centrati 1 punto 4SS, 1 punto 4 e 3 punti 3SS da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.