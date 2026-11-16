SuperEnalotto premia Genova: vinti 86.972,72€

A Genova (GE) sono stati centrati 1 punto 4SS, 1 punto 4 e 3 punti 3SS da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

