SuperEnalotto premia Palermo: vinti 95.536,15€
A Palermo (PA) è stato centrato 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Palermo (PA)
📅 cc. n° 183 di sabato 14/11/26
🎯 punti 5
🏪 Sisal Fuelpower Bagheria situato in P.zza Leonardo Sciascia, Snc
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 183 di sabato 14 novembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 95.536,15€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 14 novembre ha assegnato 361.589 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
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A Genova (GE) sono stati centrati 1 punto 4SS, 1 punto 4 e 3 punti 3SS da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.