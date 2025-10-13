SuperEnalotto premia l'online: vinti 21.278€
Centrato un 5+0 da capogiro con una giocata online su Sisal.it!🎯
Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n° 162 di venerdì 10/10/25
🎯 punti 5+0
🏪 Sisal.it
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n.162 di venerdì 10 ottobre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 21.278,24€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 10 ottobre ha assegnato 212.966 vincite.
